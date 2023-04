Dane wskazują na spadek PKB rzędu 1,5 proc.

Marcowe dane ze sfery realnej wskazują na spadek PKB w I kw. 2023, który obecnie szacujemy na 1,5 proc. – stwierdzili ekonomiści ING BSK w komentarzu do danych GUS.

Wysoka inflacja przełożyła się na spadek realnej siły nabywczej, co spowodowało spadek konsumpcji. W I kw. 2023 spożycie gospodarstw domowych obniżyło się o ok. 3 proc. w ujęciu rocznym, niewielkiego odbicia konsumpcji można spodziewać się natomiast w II poł. 2023 r. - a i to pod warunkiem kontynuacji dezinflacji - wskazali ekonomiści.

Wysoka inflacja przełożyła się na spadek realnej siły nabywczej, co spowodowało spadek konsumpcji. W I kw. 2023 spożycie gospodarstw domowych obniżyło się o ok. 3 proc. w ujęciu rocznym, niewielkiego odbicia konsumpcji można spodziewać się natomiast w II poł. 2023 r. - a i to pod warunkiem kontynuacji dezinflacji - wskazali.

Zwrócili uwagę, że na słaby wynik marcowy mocno wpłynęła wysoka baza odniesienia w wytwarzaniu energii, co przełożyło się na spadek produkcji w tej sekcji o 21,8 proc. w ujęciu rocznym. Spadła także produkcja w przetwórstwie. Słabe wyniki odnotowało też górnictwo.

Po wyeliminowaniu czynników sezonowych sprzedaż skurczyła się o 1,3 proc., licząc miesiąc do miesiąca

"Marcowe dane ze sfery realnej wskazują na spadek PKB w I kw. 2023, który obecnie szacujemy na 1,5 proc. r/r, wobec -1,2 proc. r/r oczekiwanych dotychczas. Był to najprawdopodobniej dołek obecnego cyklu dekoniunktury, ale w kolejnych kwartałach należy się spodziewać nikłego wzrostu PKB w ujęciu rocznym (prawdopodobnie poniżej 1 proc.). Nieco lepszych wyników spodziewamy się w IV kw. 2023, a w całym roku wzrost gospodarczy szacujemy na ok. 0,5 proc. z rosnącym ryzykiem w dół" - stwierdzili ekonomiści ING Banku Śląskiego w komentarzu do danych Głównego Urzędu Statystycznego.

GUS podał, że sprzedaż detaliczna spadła w marcu o 7,2 proc. w ujęciu rok do roku. Zdaniem ekonomistów ING BSK po wyeliminowaniu czynników sezonowych sprzedaż skurczyła się o 1,3 proc., licząc miesiąc do miesiąca.

"Do pogłębienia spadków w ujęciu rocznym przyczyniła się wysoka baza statystyczna. W marcu 2022 do Polski napłynęła pierwsza fala uchodźców z Ukrainy, co podbiło sprzedaż żywności, odzieży i farmaceutyków. Marcowe dane wskazują, że utrzymuje się głęboki spadek sprzedaży paliw (-20,7 proc. r/r), trzeci miesiąc z rzędu spadała sprzedaż żywności (ponownie o 4,6 proc. r/r), a sprzedaż mebli, RTV i AGD spada w ujęciu miesięcznym od maja (z wyjątkiem stycznia, gdy odnotowano +1,4 proc. r/r)" - stwierdzono w komentarzu ING BSK.

Wysoka inflacja przełożyła się na spadek realnej siły nabywczej

Analitycy dodali, że wysoka inflacja przełożyła się na spadek realnej siły nabywczej, co spowodowało spadek konsumpcji. Ich zdaniem w I kw. 2023 spożycie gospodarstw domowych obniżyło się o ok. 3 proc. w ujęciu rocznym, niewielkiego odbicia konsumpcji można spodziewać się natomiast w II poł. 2023 r. - a i to pod warunkiem kontynuacji dezinflacji.

GUS poinformował także, że w marcu produkcja przemysłowa obniżyła się o 2,9 proc. w ujęciu rocznym, a dane odsezonowane wskazują na spadek o 1 proc., licząc miesiąc do miesiąca. Ekonomiści ING BSK zwrócili uwagę, że na słaby wynik marcowy mocno wpłynęła wysoka baza odniesienia w wytwarzaniu energii, co przełożyło się na spadek produkcji w tej sekcji o 21,8 proc. w ujęciu rocznym. Spadła także produkcja w przetwórstwie. Słabe wyniki odnotowało też górnictwo.

"Wśród działów przetwórstwa najgłębsze spadki w ujęciu rocznym notowały branża drzewna (-22 proc.), chemiczna (-21,8 proc.) oraz związana z produkcją metali (-19,8 proc.). Z kolei dynamiczny wzrost utrzymuje się w branży samochodowej i powiązanych z nią działach produkcji.

Produkcja samochodów, przyczep i naczep wzrosła o 36,5 proc. r/r, urządzeń elektrycznych (w tym baterii do aut) o 20,3 proc., a pozostałego sprzętu transportowego o 16,8 proc. r/r. Jest to związane z normalizacją funkcjonowania łańcuchów dostaw i realizacją zaległych zamówień produkcyjnych" - stwierdzono w komentarzu ING BSK.

GUS podał także w poniedziałek, że w marcu produkcja budowlano-montażowa obniżyła się o 1,5 proc. w ujęciu rocznym, a po wyeliminowaniu czynników sezonowych spadek wyniósł 2 proc. Zdaniem ekonomistów ING BSK takie wyniki to najprawdopodobniej głównie rezultat budownictwa mieszkaniowego, choć i roboty infrastrukturalne nie wypadły dobrze.

Liczba mieszkań w budowie wyraźnie spadła z ubiegłorocznych szczytów

"Budowa budynków w marcu spadła o 10,5 proc. r/r. To efekt ciągle trudnej sytuacji na rynku mieszkaniowym, związanej m.in. z silnym wzrostem stóp procentowych. Liczba mieszkań w budowie wyraźnie spadła z ubiegłorocznych szczytów, ale nadal pozostaje na historycznie wysokim poziomie. Deweloperzy najprawdopodobniej kończą już rozpoczęte projekty, ale nie zaczynają nowych. Przy obecnym popycie mieszkania już dostępne w ofercie pokryją zapotrzebowanie na co najmniej rok. Sytuacja najprawdopodobniej nie poprawi się w najbliższym czasie, zwłaszcza że część potencjalnych kupujących może czekać na szczegóły rządowego programu wsparcia (kredyt na 2 proc.)" - wskazano w komentarzu.

GUS poinformował ponadto, że tempo wzrostu cen producentów - czyli inflacja producencka - w marcu wyniosła 10,1 proc. w ujęciu rocznym względem 18,2 proc. w lutym. W porównaniu do drugiego miesiąca roku ceny producentów w marcu br. obniżyły się o 0,8 proc. To - jak wskazali ekonomiści ING BKS - piąty miesiąc z rzędu ze spadkiem cen w przetwórstwie w ujęciu miesięcznym.

"Kolejne miesiące przyniosą kontynuację dezinflacji PPI i już w kwietniu ceny producentów powinny rosnąć w jednocyfrowym tempie. Inflacja PPI wzrosła wyraźnie mocniej niż CPI i podobnie będzie w fazie odwrócenia trendu tj. Spadek inflacji producenckiej będzie zdecydowanie bardziej dynamiczny niż w przypadku cen konsumpcyjnych" - podano w komentarzu banku.

Nie należy spodziewać się obniżek stóp procentowych przed końcem tego roku

Jednak według ekonomistów banku, nie należy spodziewać się obniżek stóp procentowych przed końcem tego roku.

"Kształtowanie się inflacji bazowej wskazuje na dużą uporczywość wzrostu cen, co będzie wymagało utrzymywania stóp procentowych na obecnym wysokim poziomie przez dłuższy czas. Warto odnotować, że w ostatnich tygodniach NBP zmienił swoją retorykę i wycofał się z wcześniejszych deklaracji gotowości złagodzenia polityki pieniężnej przed końcem 2023, które byłoby przedwczesne. Naszym zdaniem pierwsze obniżki stóp NBP będą miały miejsce pod koniec III kw. 2024 r." - wskazano w komentarzu ING BSK.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl