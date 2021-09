Dane z rynku pracy USA bez wpływu na PLN i SPW

Kluczowa dla rynków piątkowa (3 września) publikacja danych z amerykańskiego rynku pracy nie wywołała większej reakcji na notowaniach EUR/PLN ani SPW - oceniła główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Oznacza to, że dla naszego rynku najważniejsze będzie środowe posiedzenie RPP i do tego czasu spodziewana jest stabilizacja wokół obecnych poziomów.

"Poznaliśmy dane dnia w postaci payrolls. Po reakcjach rynku widać, że dane okazały się dużo słabsze od oczekiwań. Widać to przede wszystkim po wzroście eurodolara i spadkach rentowności na rynkach bazowych. Złoty i krajowe obligacje pozostają jednak w oderwaniu, a publikacja danych z USA nie miała większego wpływu na notowania. Od rana złoty nieco umacniał się wobec euro i po południu pozostaje w okolicy 4,51" - powiedziała Monika Kurtek.

O godz. 14.30 amerykański Departament Pracy podał, że liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w sierpniu o 235 tys. wobec oczekiwanej zwyżki o 733 tys. i wzrostu o 1.035 tys. miesiąc wcześniej po rewizji z 943 tys. Stopa bezrobocia w USA wyniosła 5,2 proc., oczekiwano 5,2 proc. wobec 5,4 proc. miesiąc wcześniej. Wynagrodzenia godzinowe wzrosły w sierpniu o 4,3 proc. rdr, a mdm wzrosły o 0,6 proc. vs. konsensus 3,9 proc. i 0,3 proc.

W ocenie Kurtek dane te wskazują, że wrześniowe posiedzenie FOMC jeszcze nie będzie tym, na którym poznamy szczegóły zacieśniania polityki Fed.

Choć giełdy w USA są jeszcze zamknięte, to po pierwszej nagłej reakcji kurs EUR/USD ponownie znajduje się w okolicy 1,19, czyli ok. 0,15 proc. nad kreską. W tym czasie EUR/PLN jest niecałe 0,1 proc. niżej, tuż pod 4,51, a USD/PLN traci 0,2 proc. do 3,79.

"Widać, że krajowy rynek czaka na środowe posiedzenie RPP. Nikt nie oczekuje, że zostaną na nim ogłoszone podwyżki czy choćby redukowanie programu skupu aktywów. Widać jednak spore oczekiwania, że Rada zmieni retorykę i da jakieś wskazówki dotyczące zacieśniania polityki w kolejnych miesiącach" - powiedziała ekonomistka.

"Do tego czasu kurs EUR/PLN może pozostawać na mocniejszych poziomach, w okolicy 4,51. Rentowności SPW wyczerpują już przestrzeń wzrostów i do posiedzenia RPP mogą pojawić się próby stabilizacji" - oceniła.

Jak zauważyła Kurtek, po danych z USA rentowności krajowych SPW utrzymały swoje wcześniejsze wzrosty - po południu cała krzywa jest ok. 4-5 pb wyżej.

Z kolei rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich wynoszą 1,329 proc. (+3,5 pb), a niemieckich wynoszą -0,364 proc. (+2 pb).

piątek piątek czwartek 15.08 9.35 15.38 EUR/PLN 4,5122 4,5147 4,5083 USD/PLN 3,7917 3,8014 3,8037 CHF/PLN 4,1548 4,1581 4,1517 EUR/USD 1,1900 1,1877 1,1853 DS1023 0,476 0,450 0,438 DS0726 1,30 1,27 1,25 DS0432 1,95 1,92 1,91

