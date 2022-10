Dane z USA pogrążyły złotego. Polska waluta szybko traci wartość

Nieco wyższa od oczekiwań wartość inflacji w USA spowodowała silną aprecjację dolara, którego wycena w polskiej walucie ponownie przekroczyła 5 zł. Dane uderzyły także w warszawskie indeksy.

Wydarzeniem dnia na rynkach finansowych była w czwartek, 13 października, publikacja wrześniowej inflacji w Stanach Zjednoczonych. Zarówno wskaźnik konsumencki (8,2 proc. rok do roku) jak i bazowy (6,6 proc. rok do roku) przekroczyły oczekiwania rynku, o 0,1 pkt. proc.

Negatywne zaskoczenie spowodowało natychmiastowy spadek notowań pary EUR/USD do 0,965 dolara za jedno euro, a rykoszetem oberwał też złoty. Jeszcze chwilę prze publikacją para USD/PLN notowana była po 4,96, by momentalnie podbić do poziomu 5,02, czyli aż sześć gorszy. O dwa grosze wyżej notowane jest też euro (4,85 zł).

Na nieugiętej inflacji w USA cierpi też WIG20, który do momentu odczytu znajdował się w okolicy poziomów odniesienia. Około godz. 14.50 traci prawie 2 proc.

Wyższa od oczekiwań inflacja powoduje wzrost prawdopodobieństwa ostrzejszego zacieśniania polityki pieniężnej w USA. Podwyżki stóp będą premiowały dolara, co negatywnie odbije się na złotym i polskiej giełdzie.

Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl wskazuje, że agresywna walka Rezerwy Federalnej z inflacją rozkręca bessę na światowych giełdach, napędza wyprzedaż na rynku obligacji skarbowych i jest fundamentem siły dolara. Tworzy jednocześnie warunki rynkowe, w których inwestorzy stronią od ryzykownych inwestycji, m.in. na rynkach wschodzących (czyli omijają szerokim łukiem aktywa denominowane w złotym).

