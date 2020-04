Daniel Obajtek: Orlen zawsze jest z Polakami

Orlen też dokłada swoją cegiełkę, aby ograniczyć skutki epidemii. Choćby przez systematyczne obniżanie cen paliw na stacjach - powiedział prezes zarządu PKN Orlen Daniel Obajtek w wywiadzie opublikowanym w czwartek w "Super Expressie".

Obajtek pytany, jak epidemia koronawirusa wpłynie na polską gospodarkę powiedział, że "nie wiemy, jak długo potrwa epidemia, więc trudno oszacować, jak bardzo przełoży się na naszą gospodarkę". "Ale już dziś wszyscy odczuwamy jej skutki. Zwłaszcza dotyczy to mikro, małych i średnich firm. Jedno jest pewne: im szybciej uporamy się z epidemią, tym szybciej wrócimy na ścieżkę rozwoju" - dodał. Jego zdaniem, w przypadku Polski, najważniejsze będzie odbudowanie pewności wśród ludzi.

"Przez minione cztery lata rządowi udało się zbudować u obywateli poczucie bezpieczeństwa finansowego. Wielu Polaków miało odwagę inwestować i rozwijać własne firmy. I właśnie utrzymanie tej odwagi do inwestowania, którą mieliśmy do tej pory, będzie głównym wyzwaniem po opanowaniu epidemii" - mówił.

Na pytanie, jak dużo czasu zajmie i jakie narzędzia będą potrzebne do odbudowania naszej gospodarki, zakładając, że epidemia zostanie opanowana do wakacji, powiedział, że te narzędzia już są wprowadzane. "Na przykład tarcza antykryzysowa wdrożona przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego oferuje konkretną pomoc przedsiębiorcom w tym pierwszym, najtrudniejszym okresie. Jest to przede wszystkim program osłonowy, ale też inwestycyjny. A inwestycje w sferze publicznej napędzają także inne firmy. Co ważne, pomoc będzie większa, bo rząd pracuje nad dodatkowymi rozwiązaniami" - wyjaśnił.

Według prezesa zarządu PKN Orlen, "w tym trudnym czasie wszyscy musimy zjednoczyć siły i być solidarni". "Orlen też dokłada swoją cegiełkę, aby ograniczyć skutki epidemii. Choćby przez systematyczne obniżanie cen paliw na stacjach" - mówił. Zwrócił uwagę, że "dziś mamy najniższe ceny w Europie, a przecież kupujemy ropę po cenach zbliżonych do pozostałych europejskich firm". "Mamy jednak zróżnicowane źródła dostaw, wcześniej zoptymalizowaliśmy koszty i dzisiaj PKN Orlen może dzielić się marżą z Polakami" - powiedział.