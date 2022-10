"Danina Sasina" to opodatkowanie sukcesu i innowacyjności

Podatek od nadmiarowych zysków w krajach o niskim kapitale społecznym nie jest dobrym pomysłem. Jeśli nie będzie ukierunkowany wyłącznie na spółki związane z energią, będzie to podatek od sukcesu czy innowacyjności – mówi WNP.PL Mariusz Grendowicz, Executive Partner ACP Credit.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

- Podatki na poziomie 50-60 proc. mogą funkcjonować w takich krajach, jak Szwecja czy Norwegia, gdzie kapitał społeczny jest wysoki i gdzie jest wysokie zaufanie do państwa – mówi WNP.PL Mariusz Grendowicz, Executive Partner ACP Credit.

Wysoka inflacja to większe potrzeby w zakresie kapitału obrotowego. W sytuacji, gdy rosną o 15 proc. ceny elementów składowych naszego produktu czy usługi, rośnie też i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy.

Wysokie stopy procentowe będą wyzwaniem dla tych przedsiębiorców, którzy operują w branżach kapitałochłonnych – o dużym udziale finansowanych długiem aktywów trwałych czy obrotowych w bilansach.

Pozostajemy w sferze domysłów, bez konkretnej propozycji ustawy

Jak na polskie firmy wpłynąłby podatek od nadmiarowych zysków, zwany "daniną Sasina"?

- Cały czas pozostajemy w sferze domysłów, bo konkretnej propozycji ustawy jeszcze nie złożono... Rozpoczęła się dyskusja na temat podatku od nadmiarowych zysków, a nie wiemy jeszcze tak naprawdę, o czym mówimy. Ale - przyjmując, że taki podatek się pojawi i zakładając, że nie będzie on ukierunkowany wyłącznie na spółki związane z energią, czyli zarówno z energetyką, jak i paliwami (a jak wiemy, tego typu podatki zamierza wprowadzić Unia Europejska) - to generalnie można uznać, że będzie to podatek od sukcesu czy innowacyjności.

Jaki będzie miało to wpływ na spółki? Mam nadzieję że nie uznają one, iż lepiej być mierną i nie osiągać sukcesu. Jeżeli ma to być, jak się zapewnia, podatek jednorazowy - a osobiście mało w to wierzę, bo wszystkie podatki, które miały być jednorazowe, zostały z nami na dłużej, jak np. tzw. podatek Belki czy solidarnościowy - to mam nadzieję, że nie wywoła on myślenia w spółkach, iż nie warto się starać.

Generalnie podatek od sukcesu w krajach o niskim kapitale społecznym nie jest dobrym pomysłem. Podatki na poziomie 50-60 proc. mogą funkcjonować w takich krajach, jak Szwecja czy Norwegia, gdzie kapitał społeczny jest wysoki i gdzie jest wysokie zaufanie do państwa. W tego typu państwach ma to nawet uzasadnienie.

Nie skłoni to firm do stosowania tzw. kreatywnej księgowości, mającej na celu ukrywanie zysków?

- Już teraz pojawiają się pomysły rozwiązań księgowych, które mogłyby ograniczyć odpływ środków ze spółek – to naprawdę wszystko jest surrealistyczne, biorąc pod uwagę, że nie znamy założeń nowego podatku...

W Polsce, gdzie mamy do czynienia z niskim kapitałem społecznym, często w DNA przedsiębiorców jest właśnie szukanie rozwiązań optymalizacyjnych. Skłania do tego niestety tryb i częstotliwość zmian podatkowych.

Słaba waluta sprawia, że produkty importowane stają się istotnie droższe

Co wysoka inflacja i wysokie stopy procentowe oznaczają dla branży przemysłowej?

- Najbardziej dotknięte inflacją będą te branże, które mają wysoki udział podstawowej siły roboczej bądź energii w produktach wytwarzanych przez firmy z tych branż. Właśnie te dwa elementy podlegają istotnej presji inflacyjnej.

Udziały rynkowe polskich producentów mogą spadać tam, gdzie istnieje wysoka presja konkurencyjna i możliwość zastąpienia polskich produktów – powstałych z użyciem drogiej energii – substytutami z zagranicznych rynków, na których koszty ich powstania są istotnie mniejsze. W sukurs wytwórcom z Polski przychodzi słaba waluta, która sprawia, że produkty importowane stają się istotnie droższe.

Z kolei wysokie stopy procentowe będą wyzwaniem dla tych przedsiębiorców, którzy operują w branżach kapitałochłonnych – o dużym udziale finansowanych długiem aktywów trwałych czy obrotowych w bilansach. Tutaj zasada jest prosta – im większe potrzeby finansowe, tym skokowo kwotowo droższa staje się obsługa finansowania.

Czy potrzeby finansowe przedsiębiorstw w takim okresie spadają, gdyż ograniczane są inwestycje, czy też rosną?

- Z perspektywy potrzeb finansowych firm w obecnych czasach sytuacja jest złożona. Z jednej strony, przy niższym wolumenie inwestycji, który zawsze spada wraz z cyklem koniunktury oraz prognoz dalszego spowolnienia gospodarki, apetyty na dodatkowe projekty wiążące się z istotnymi wydatkami są mniejsze.

To naturalne zachowanie, że przedsiębiorcy obcinają CAPEX. Z doświadczenia powiem, że wynika to także z prostoty tych „oszczędności", które nie wpływają na bieżące działanie spółki w takim stopniu, jak cięcia w tzw. OPEX, czyli redukcji zatrudnienia i innych bieżących kosztów działalności. Dlatego właśnie inwestycje ograniczane są w pierwszym rzędzie.

Z drugiej strony środowisko wysokich stóp procentowych, przy braku zmian w modelu biznesowym, oznacza kwotowo potrzebę większych środków na obsługę finansowania w dotychczasowej skali – rosną odsetki od umów, które zawieraliśmy wcześniej.

Wysoka inflacja to też większe potrzeby w kwestii kapitału obrotowego. W sytuacji, gdy rosną o 15 proc. ceny elementów składowych naszego produktu czy usługi, rośnie też i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. A chcąc zachować zysk przedsiębiorstwa na podobnym poziomie, sami jesteśmy zmuszeni podnieść ceny. W rezultacie powstaje samonapędzające się koło drożyzny, którą widzimy i w sklepach i w firmach, zwane wśród ekspertów jako tzw. efekt drugiej rundy.

Podaż kapitału bankowego może w bliskiej przyszłości być jeszcze niższa

Jak przedsiębiorcy oceniają zmiany w zachowaniu banków?

- Dane Komisji Nadzoru Finansowego wskazują, że w ostatnich kilku latach, przy wzroście sumy bilansowej polskich banków o ok. 40 proc., finansowanie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw pozostało na niezmienionym poziomie. Pokazuje to, że aktywność banków w tym obszarze jest po prostu niższa.

A przecież mówimy o latach, w których wzrost gospodarczy był istotnie zauważalny. Ciężko zakładać, że przedsiębiorcy prowadzący średniej wielkości firmy w takim okresie nie szukali nowego finansowania dla swoich biznesów i nowych inwestycji. Jestem pewny, że szukali, ale nie w pełni byli w stanie go znaleźć.

Co więcej: wiele wskazuje, że podaż tego kapitału może niebawem być jeszcze niższa. Sierpniowa edycja przeprowadzanej dwa razy do roku przez NBP ankiety skierowanej do szefów komitetów kredytowych banków, w której określają oni kierunki przewidywanej w najbliższych miesiącach polityki kredytowej, sugeruje, że oczekiwane jest jej zaostrzenie w stosunku do przedsiębiorstw.

To kontynuacja trendu z drugiego kwartału tego roku, gdy zanotowano spadek popytu w większości segmentów rynku kredytowego. Wyjątek stanowiły kredyty krótkoterminowe dla dużych przedsiębiorstw, czyli wspomniany wcześniej kapitał obrotowy, a także kredyty konsumpcyjne.

To tak naprawdę smutna konstatacja, że - mimo wielce prawdopodobnego wzrostu potrzeb związanych z kapitałem obrotowym, także u małych i średnich przedsiębiorców - nie będą oni mogli łatwo znaleźć wsparcia na rynku. Tym ważniejsze staje się, by uzupełnić ofertę sektora bankowego i wesprzeć przynajmniej część przedsiębiorstw.

Kto zatem może skorzystać z finansowania przez banki?

- Z przytoczonych wcześniej danych wynika, że kredytowanie małych i średnich przedsiębiorstw stanowi niższy udział w aktywach banków niż to miało miejsce kilka lat temu. To oznacza, że z dostępnych w bankach środków w większym stopniu korzystają budżet (przez obligacje skarbowe) oraz największe firmy.

Dla reszty potencjalnych chętnych tych środków jest po prostu mniej. To niepokojące, gdyż w zestawieniu z PKB wielkość sektora bankowego w Polsce, w porównaniu z innymi gospodarkami Europy, jest mała.

Musimy odnowić ducha inwestycji i innowacji w polskich firmach

Jak pan ocenia potrzeby finansowe polskich przedsiębiorstw, biorąc pod uwagę niedoinwestowanie polskiej gospodarki. Na co niezbędny jest kapitał?

- W krótkim okresie spodziewam się, że te potrzeby związane z finansowaniem zewnętrznym będą niższe, ze względu na wspomniane wcześniej ograniczenia inwestycji. Wzrosną natomiast potrzeby na kapitał obrotowy – bo po prostu wszystko kosztuje kwotowo więcej.

Z biegiem czasu pojawi się nowa kategoria potrzeb, na którą poszukiwane będzie finansowanie. Chodzi o potencjalne przejęcia firm. Okres dekoniunktury i spowolnienia gospodarczego to dla wielu czas zakupów.

Rzeczywistość weryfikuje, kto ma silne podstawy biznesu, a kto „jechał na gapę". Ta druga grupa może być właśnie celem przejęć - zarówno ze strony podmiotów branżowych, które będą chciały skokowo zwiększyć swoją skalę, jak i funduszy typu private equity.

Ograniczenie inwestycji wśród polskich przedsiębiorstw oceniam jako istotne, długoterminowe zagrożenie dla naszej gospodarki. Stopa inwestycji w naszym kraju, która obecnie wynosi niecałe 17 proc., ma zarówno poziom znacznie poniżej celów rządu, jak i poniżej europejskiej średniej (22 proc.).

To sprawi, że konkurencyjność Polski w regionie bardzo ucierpi. Konieczne jest świeże spojrzenie na ten obszar i poszukiwanie wszelkich źródeł, które mogłyby ten stan zmienić, bazując - z jednej strony - na kapitale wewnętrznym, a z drugiej – na środkach unijnych. Musimy odnowić "ducha inwestycji" i innowacji w polskich firmach zanim będzie za późno.

Jak wypada Polska pod względem instrumentów finansowania przedsiębiorstw na tle Europy? Jaka jest ich dostępność w Polsce w porównaniu z Europą Środkową?

- Niestety, nie prezentujemy się tutaj najlepiej... Prócz przeznaczania znaczących, dostępnych środków na finansowanie zakupu obligacji skarbu państwa, mamy do czynienia także z tzw. niską bazą. Relacja aktywów sektora bankowego do PKB wynosi w Polsce 93 proc. - i jest trzecia z najniższych w Unii. To oznacza, że tych środków kwotowo jest - po prostu - relatywnie mało.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Przemysł 4.0 może być tym elementem, który spowoduje olbrzymią zmianę konkurencyjności naszych produktów, eksport naszej myśli technicznej - mówi ArturPollak, prezes APA Group.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl