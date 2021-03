Dariusz Wolski nominowany do Oscara w kategorii najlepsze zdjęcia za "News of the World"

Dariusz Wolski otrzymał w poniedziałek nominację do Oscara w kategorii najlepsze zdjęcia za "News of the World" Paula Greengrassa. Statuetkę za najlepsze role pierwszoplanowe mogą otrzymać m.in. Vanessa Kirby i Gary Oldman.

Obok Wolskiego do Oscara za najlepsze zdjęcia nominowano Joshuę Jamesa Richardsa ("Nomadland"), Erika Messerschmidta ("Mank"), Phedona Papamichaela ("Proces Siódemki z Chicago") oraz Seana Bobbitta ("Judas And The Black Messiah").

Szansę na Oscara w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa mają Viola Davis ("Ma Rainey: Matka Bluesa"), Andra Day ("The United States vs. Billie Holiday"), Vanessa Kirby ("Cząstki kobiety"), Frances McDormand ("Nomadland") oraz Carey Mulligan ("Obiecująca. Młoda. Kobieta").

Najlepszym aktorem pierwszoplanowym może okazać się Gary Oldman ("Mank"), Chadwick Boseman ("Ma Rainey: Matka Bluesa"), Riz Ahmed ("Sound of Metal"), Anthony Hopkins ("Ojciec") lub Steven Yeun ("Minari").

Laureatów Oscarów - najbardziej prestiżowych nagród świata filmowego, przyznawanych przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej - poznamy 25 kwietnia. W tym roku statuetki zostaną wręczone po raz 93.

