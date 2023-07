DataWalk zyskuje 20 proc. i ma pozytywną rekomendację

Analitycy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska podnieśli cenę docelową akcji DataWalk do 122 zł. Wcześniej było to 73 zł. Rekomendację podnieśli do "kupuj" z "trzymaj".

W środę ok. godz. 11 Datawalk zyskuje 20 proc., przy ciekawym, jak na tę spółkę, obrocie na poziomie 4,6 mln zł. Za jeden papier spółki płacimy już 79 zł.

"Należy zauważyć, że sentyment do spółek wzrostowych, działających w obszarze analizy danych, mocno się poprawił w ostatnich miesiącach za sprawą pozytywnego nastawienia inwestorów do tematyki AI (sztucznej inteligencji) oraz obniżki oczekiwań inflacyjnych (i kosztu pieniądza)" - czytamy w raporcie Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska.

"Od maja tego roku, kiedy wydaliśmy nasz ostatni raport, mediana mnożników EV/ sprzedaż na lata 2023-2025 w grupie porównawczej wzrosła średnio o około 70 proc. Przy niezmienionych prognozach dla DataWalk przekłada się to wprost na naszą wycenę w horyzoncie 12 miesięcy, która rośnie o 67 proc. do 122 zł na akcję (poprzednio 73 zł na akcję), implikując około 90 proc. potencjału wzrostowego" - dodano.

Analitycy wskazują ponadto, że informatyczna spółka nie była do tej pory beneficjentem poprawy sentymentu. Jednak ostatnie dane płynące ze spółki, w tym uwolnienie mocy inżynieryjnych, dynamiczne wzrosty lejka sprzedażowego oraz nowe kontrakty, liczą oni na wzrost liczby i wartości podpisanych kontraktów w najbliższych okresach oraz powrót do mocnych pozytywnych dynamik sprzedaży poczynając od III kw. 2023 r.

Datawalk zajmuje się zaawansowanymi technologicznie rozwiązaniami do analizy danych poprzez własną opatentowaną platformę analityczną. Znajduje ona zastosowanie w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym m.in. do wykrywania wyłudzeń, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy czy analizowania i monitorowania procesów biznesowych.

Od 2012 notowana na GPW. Kapitalizacja na poziomie 335 mln zł.

FGP Venture ma 22,89 proc. akcji, Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna 11,41 proc.

