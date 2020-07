Dawid Piekarz: kampania nie owocowała wysypem obietnic ekonomicznych

Kampania wyborcza nie zaowocowała wysypem obietnic ekonomicznych, stąd nowy – stary prezydent i rząd PiS mogą koncentrować się na walce z kryzysem i walką o optymalny kształt Green Deal. Oba wyzwania niezwykle trudne i decydujące o przyszłości na dekady – mówi w rozmowie z WNP.PL wiceprezes Instytutu Staszica Dawid Piekarz.

Wiceprezes Instytutu Staszica Dawid Piekarz zwraca uwagę, że paradoksalnie ta kampania była jedną z najmniej zdominowanych przez tematykę gospodarczą. Jego zdaniem można wyróżnić co najmniej trzy powody takiego stanu rzeczy.



- Po pierwsze, co najmniej od 2015 roku wahadło nastrojów społecznych wychylone jest w stronę państwa opiekuńczego, stąd nie było w dyskursie społecznym zapotrzebowania na treści liberalne, poza może Krzysztofem Bosakiem, zaś kojarzony liberalnie Rafał Trzaskowski chętnie włączył się w festiwal obietnic socjalnych – mówi wiceprezes Instytutu Staszica.

Czytaj też: Jesienią pojawi się potężny kryzys, ale kandydaci o tym nie wspomnieli



Po drugie, jego zdaniem, zasadnicza część kampanii odbywała się w trakcie pandemii koronawirusa i z widocznym na horyzoncie kryzysem. Tutaj rządowa tarcza antykryzysowa skutecznie odebrała rywalom tlen, bo krytykować ją trudno, skoro wielu wyborców jest jej beneficjentami. Zapowiadanie jej rozszerzenia też jest ryzykowne, gdyż nie bardzo jest już z czego dosypywać pieniędzy do gospodarki.



- Tak więc wątek kryzysowy ograniczył się do chwalenia inwestycji infrastrukturalnych (CPK, przekop Mierzei) jako lekarstwa na kryzys w przypadku Andrzeja Dudy oraz do postulatów rezygnacji z nich i po prostu rozdania pieniędzy ludziom – zauważa Dawid Piekarz.



Czytaj też: Janusz Jankowiak: podwyżka podatków jest prawdopodobna



Trzecim elementem był fakt, że największym wyzwaniem dla polskiej gospodarki będzie unijny Nowy Zielony Ład, który poza środkami dla gospodarki na zielone inwestycje może nieść ze sobą także koszty, więc jako temat na kampanię średnio się nadawał. Tym bardziej nie mógł go poruszać Rafał Trzaskowski, gdyż krytyka UE nie byłaby spójna z jego przekazem.



- Tak więc kampania - być może to pozytywny efekt – nie zaowocowała wysypem obietnic ekonomicznych, stąd nowy – stary prezydent i rząd PiS mogą po prostu koncentrować się na walce z kryzysem i walką o optymalny kształt Green Deal. Oba wyzwania niezwykle trudne i decydujące o przyszłości na dekady – podsumowuje Dawid Piekarz.