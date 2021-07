Dawidziuk: złoty stracił na wartości przez pogorszenie nastrojów na świecie

Ostatnie dni przyniosły pogorszenie nastrojów na świecie wskutek obaw o dalszy rozwój epidemii i jej wpływ na gospodarki krajów UE. Stracił na tym złoty, któremu także zaszkodziło gołębie nastawienie RPP – wynika z wypowiedzi dla PAP Rafała Dawidziuka, eksperta z Biuro Strategii Rynkowych PKO BP.

W piątek na fixingu NBP euro kosztowało 4,5865 zł, a dolar 3,8808 zł. W stosunku do fixingu z poprzedniego piątku oznacza to wzrost kursu euro o blisko 0,9 proc., a dolara o prawie 1 proc.

"W ostatnich dniach złoty pogłębił spadki wobec głównych walut ze względu na pogarszający się globalny sentyment rynkowy. Rozprzestrzeniający się wariant delta rodzi obawy o przyszły wzrost gospodarczy krajów UE i odnawianie restrykcji. To spowodowało wzrost awersji do ryzyka, co ograniczyło apetyt na waluty ryzykowne, w tym na złotego, i sprawiło, że kapitał był akumulowany w walutach najbezpieczniejszych" - powiedział PAP Rafał Dawidziuk, ekspert z Biuro Strategii Rynkowych PKO BP.

Dodał, że na osłabienie złotego wpłynęły także czynniki lokalne.

"Odkąd niektóre banki centralne w Europie Środkowo-Wschodniej w odpowiedzi na wysoką inflację podniosły koszt pieniądza, została pogłębiona dywergencja prowadzonych polityk pieniężnych pomiędzy NBP a bankami centralnymi z Węgier i Czech. Polski bank centralny pozostaje gołębi oraz podtrzymuje akomodacyjny charakter prowadzonej polityki pieniężnej. Wobec tego zakładamy, że w najbliższych tygodniach realne stopy procentowe utrzymają się na głęboko ujemnym poziomie, co powinno ograniczać zainteresowanie polską walutą w oczach zagranicznych uczestników rynku" - powiedział Rafał Dawidziuk.

To oznacza, że złoty nadal pozostanie słaby.

"W najbliższych dniach spodziewamy się kursu euro bliżej 4,60 zł, z kolei kurs dolara będzie utrzymywać się w pobliżu 3,90 zł" - powiedział ekspert z Biuro Strategii Rynkowych PKO BP.

