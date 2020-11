Dawny biurowiec górniczej spółki będzie siedzibą WIOŚ i miejscem obsługi cudzoziemców

Położony w śródmieściu Katowic biurowiec, który przez lata był siedzibą Katowickiego Holdingu Węglowego, po adaptacji do nowych funkcji będzie siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz miejscem obsługi cudzoziemców - planuje Śląski Urząd Wojewódzki, który niedawno kupił budynek.

Katowicki Holding Węglowy kilka lat temu przekazał swoje kopalnie do Polskiej Grupy Górniczej, a następnie został połączony ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń (SRK). Ta już w ub. roku wystawiła dawną siedzibę holdingu na sprzedaż za ponad 12 mln zł, jednak na kupno długo nie było chętnych.

Na przełomie października i listopada br. budynek kupił od SRK Skarb Państwa, reprezentowany przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Jak wówczas informowała spółka restrukturyzacyjna, transakcji dokonano bez przetargu, po cenie rynkowej. W czwartek rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska sprecyzowała, że za dawną siedzibę holdingu urząd zapłacił 12 mln 891,7 tys. zł brutto.

Urząd kupił budynek, aby zaspokoić potrzeby lokalowe - własne, oraz podległej wojewodzie tzw. administracji zespolonej. Obecnie nie wiadomo, ile potrwają prace remontowe i adaptacyjne.

"Do budynku, po koniecznej do przeprowadzenia adaptacji, planowane jest przeniesienie obsługi cudzoziemców. Znajdzie tam również siedzibę Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska - jednostka administracji zespolonej" - poinformowała w czwartek PAP rzeczniczka wojewody.

Dawna katowicka siedziba holdingu przy ul. ks. Konstantego Damrota 16 została wybudowana 55 lat temu. Sześciokondygnacyjny biurowiec ma ponad 4,8 tys. m kw. powierzchni i własny parking. Stan budynku oceniano jako dobry - na bieżąco przeprowadzano w nim niezbędne prace modernizacyjne i remontowo-konserwacyjne.

Ubiegłoroczne połączenie SRK i KHW nastąpiło niespełna dwa lata po tym, kiedy holding przekazał wszystkie swoje kopalnie do PGG. Pozostał majątek nieprodukcyjny - 179 hektarów działek, z których część może zostać wykorzystana do celów przemysłowych, handlowych, rekreacyjnych, a niektóre także pod zabudowę mieszkaniową. Wraz z majątkiem holdingu do SRK trafiło też 28 budynków i 25 innych budowli.

Główną siedzibą Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach jest historyczny gmach Sejmu Śląskiego, który administracja wojewody dzieli z Urzędem Marszałkowskim Woj. Śląskiego. Do urzędu wojewódzkiego należy też biurowiec przy ul. Powstańców.