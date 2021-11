DAZN Group zamierza zatrudnić kilkadziesiąt osób w Katowicach

Wyspecjalizowana w usługach streamingu sportowego firma DAZN Group zamierza w tym i przyszłym roku zatrudnić w Katowicach kolejnych kilkadziesiąt osób. Obecnie zlokalizowany w stolicy Górnego Śląska oddział firmy zatrudnia ok. 250 pracowników różnych specjalności.

O planach rozwoju katowickiego oddziału DAZN Group poinformował w środowym komunikacie Urząd Miasta w Katowicach.

"W tym i przyszłym roku planujemy zatrudnienie kilkudziesięciu specjalistów do naszego działu Engineering. Zdecydowana większość wakatów to nowe stanowiska, powstałe w związku z intensywnym rozwojem naszych projektów" - poinformowała Agnieszka Rojek z firmy DANZ, cytowana w komunikacie magistratu.

Działająca w Katowicach od 10 lat DAZN Group to firma oferująca usługę streamingu sportowego na żywo i na żądanie. Jej aktywność obejmuje ponad 40 różnych dyscyplin sportowych na 200 rynkach dla milionów użytkowników. Platforma oferuje ponad 800 sportowych wydarzeń rocznie.

W Katowicach spółka m.in. powiększa zespół Mobile, tworzący aplikację na urządzenia iOS i Android. Poszukiwani są m.in. programiści Node.js oraz programiści JavaScript, rozwijający aplikacje na takie urządzenia jak smart TV, konsole czy set-top boxy. Poza obszarem IT, firma regularnie zatrudnia również specjalistów ds. księgowości do finansowego centrum usług wspólnych.

Plany rozwoju firmy cieszą władze Katowic. "Rozwój nowoczesnych sektorów gospodarki w Katowicach, jaki obserwujemy w ostatnich kilku latach, ma dla nas ogromne znaczenie, ponieważ właśnie te branże najsilniej kształtują dziś nowy wizerunek miasta sprawiając, że staje się ono coraz bardziej atrakcyjne dla inwestorów" - skomentował prezydent miasta Marcin Krupa.

"Dzięki takim firmom jak DAZN, Katowice stały się miejscem realizacji różnorodnych międzynarodowych projektów. Projekty te doskonale wpisują się w procesy gospodarczej i społecznej transformacji naszego miasta" - dodał prezydent.

DAZN ma korzenie w firmie Perform Group, która powstała w 2007 r. w Wielkiej Brytanii, a następnie rozwinęła działalność w innych krajach, w tym w Polsce. Katowickie biuro zostało otwarte w 2011 r., początkowo zatrudniając ok. 100 osób. Obecnie w Katowicach pracują zespoły z obszaru technologii oraz finansów - łącznie ok. 250 pracowników, spośród ok. 2,8 tys. zatrudnionych w firmie na całym świecie.

Subskrybenci DAZN mogą oglądać na żywo m.in. zmagania piłkarskie we wiodących ligach w Europie (Premier League, Bundesliga, Serie A, La Liga), zawody międzynarodowe (mistrzostwa świata i Europy), a także wszystkie najważniejsze rozgrywki w takich dyscyplinach jak koszykówka, football amerykański, baseball, hokej na lodzie, tenis czy sporty walki.

