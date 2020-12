Debata GDDKiA: rozważenie budowy drogi ekspresowej Białystok-Augustów alternatywą dla S16 Ełk-Knyszyn

Rozważenie budowy drogi ekspresowej Białystok-Augustów po dzisiejszej dk 8, jako alternatywy dla planowanego odcinka S16 Ełk-Knyszyn, to jedna z propozycji przedstawiona przez uczestników czwartkowej Podlaskiej Debaty Drogowej nt. planowanej S16 w regionie. S16 ma być elementem Via Carpatia.

Debatę w formule online zorganizowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wzięli w niej udział przedstawiciele GDDKiA, projektanta, samorządowcy, organizacje ekologiczne.

Planowana inwestycja S16 Ełk-Knyszyn budzi emocje, bo we wszystkich prezentowanych dotąd wariantach przebiegu, ma przecinać największy park narodowy w Polsce - Biebrzański, który chroni jedne z najcenniejszych w Europie obszarów wodno-błotnych, jest ostoją wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. To też obszar ważny dla turystyki i rolnictwa.

W piątek 4 grudnia kończą się konsultacje ws. przebiegu S16 na odcinku Ełk-Knyszyn. Na zlecenie GDDKiA opinie zbiera firma Schuessler-Plan Inżynierzy, która prowadzi prace projektowe w ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) dla tej inwestycji.

Podczas debaty poinformowano, że dotychczas wpłynęło ok. czterech tysięcy opinii, z czego ponad 90 proc. na formularzach Fundacji dla Biebrzy, która wspólnie z Fundacją Greenmind i WWF Polska jest przeciwna przebiegowi drogi przez Biebrzański PN. Organizacje ekologiczne zaproponowały własny, alternatywny wariant drogi, która od zachodu zupełnie omijałaby park. Przeciwna S16 z przebiegiem przez park jest m.in. rada Biebrzańskiego PN, za jest natomiast np. samorząd powiatu monieckiego.

P.o. generalnego dyrektora GDDKiA Tomasz Żuchowski podkreślił, że najważniejsze jest wypracowanie kompromisu w sprawie, budowa drogi "z poszanowaniem tego, co nas otacza, szukanie rozwiązań optymalnych".

"Nie chcemy i nie zamierzamy być tzw. złą GDDKiA, która na siłę lokalizuje drogę i ludziom robi problemy, nie mówiąc już o tym, że niszczy przyrodę, obszary bezcenne czy też wartości kulturowe (...) Nie przyłożymy ręki do tego, aby niszczyć Biebrzę, czy Twierdzę Osowiec" - mówił Żuchowski.

Zaznaczył, że w dokumentach jest korytarz komunikacyjny S16 Ełk-Knyszyn. "Natomiast my jesteśmy dzisiaj na wczesnym etapie, jest STEŚ, gdzie projektanci analizują możliwe warianty. Jak wiemy, możemy szukać nowego korytarza, możemy poszukać rozwiązań po dk8 istniejącym" - mówił Żuchowski.

Właśnie na rozważenie wariantu po obecnym dk8 przez Korycin, Suchowolę i Sztabin wskazywali w debacie m.in. niektórzy samorządowcy, Podlaski Klubu Biznesu. GDDKiA podała, że prace na tym wariantem prowadzi od połowy września 2020 i są one efektem zbieranych opinii.

Ekspresówka Białystok-Augustów do węzła Raczki miałaby przecinać Biebrzański PN w najwęższym miejscu w rejonie Sztabina i - co podkreślano na debacie - może się to okazać wariant najbardziej korzystny pod względem przyrodniczym. Podkreślano także, że obecna dk 8 Białystok-Augustów jest zdecydowanie bardziej obciążona ciężkim ruchem niż obecna dk 65 z Białegostoku w stronę Ełku, więc może tam należy zbudować drogę ekspresową, a nie - jak jest to obecnie planowane - drogę w systemie dwa plus jeden (pasy ruchu).

Przewodniczący sejmiku województwa podlaskiego Bogusław Dębski mówił, że wariant przez dk 8 nie jest alternatywą dla S16, choć droga Białystok-Augustów powinna być ekspresową. Wicedyrektor departamentu infrastruktury i transportu urzędu marszałkowskiego Juliusz Jakimowicz wskazał, że zarząd województwa prosi o rozważenie modernizacji drogi Białystok-Augustów do standardu S. Także Grzegorz Kwiatkowski z Biebrzańskiego PN mówił, że park widzi "S16 po trasie S8" czyli jest za rozbudową dk 8.

Prezes Fundacji dla Biebrzy Małgorzata Stanek przypomniała głośny spór o dolinę Rospudy przy budowie obwodnicy Augustowa i apelowała, by budować drogi mądrze i "z głową". Małgorzata Górska z zarządu Fundacji Greenmind deklarowała współpracę w wyborze najlepszych rozwiązań, bo region Biebrzy jest unikalny pod wieloma względami i należy planować drogę z poszanowaniem tych walorów.

GDDKiA zapowiadała wcześniej, że S16 Ełk-Knyszyn miałaby być realizowana w latach 2024-2028. Wykonawca tej inwestycji miałby być wyłoniony w 2024 r. STEŚ ma powstać do listopada 2021, ale już wcześniej GDDKiA zapowiadała, że w zależności od wyników konsultacji, termin ten będzie wydłużony, jeżeli będą konieczne nowe opracowania. Rzecznik GDDKiA w Białymstoku poinformował PAP w czwartek, że wariant realizacji drogi S16 ma być wybrany w pierwszej połowie 2022 r.

S16 przecinająca Biebrzański PN miałaby mieć w różnych wariantach prezentowanych przez GDDKiA ok. 60 km długości, we wszystkich planowana jest estakada nad Biebrzą o różnej długości, która miałaby kosztować od 143 do 252 mln zł.