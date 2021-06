Debata o Polskim Ładzie: na zmianach w podatkach skorzystają regiony, gdzie płace są niższe, oraz emeryci

Na zmianach podatkowych, zaproponowanych w Polskim Ładzie, skorzystają regiony, gdzie płace są niższe – ocenił główny ekonomista Banku Pekao Ernest Pytlarczyk podczas środowej debaty o tym programie. Z kolei prezes ZUS Gertruda Uścińska wskazała na korzyści dla gospodarstw emerytów.

Polski Ład zawiera rozwiązania polegające na podwyższeniu kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. Rozwiązania te sprawią, że przy niskich pensjach pracownicy uzyskają wyższy dochód netto przy takich samych kosztach pracodawców - powiedział główny ekonomista Banku Pekao Ernest Pytlarczyk podczas środowej debaty o tym programie.

"To sprawi, że łatwiej będzie rozpocząć swoją przygodę na rynku pracy. Poza tym badania pokazują, że duża wrażliwość na wysokość płacy netto jest wśród kobiet, więc liczymy tutaj na pozytywne zmiany" - powiedział Pytlarczyk.

Jego zdaniem, na zmianach zyskają także niektóre regiony.

"Płace w Polsce nie są jednostajne, są regiony, gdzie płace są niższe. A więc jeśli popatrzymy, kto będzie beneficjentem, to będą to te regiony, gdzie płace są niższe. To także wsparcie dla przedsiębiorców z tych regionów, bo oni dostaną, przy tych samych kosztach, pracowników z wyższa płacą netto. Być może wyższa produktywność przez to, a to jest ciekawe w kategorii stymulacji Polski powiatowej" - powiedział główny ekonomista Banku Pekao.

Gertruda Uścińska, prezes ZUS, powiedziała w trakcie debaty, że korzyści odniosą także gospodarstwa emerytów i rencistów.

"Z punktu widzenia spójności społecznej jest to bardzo ważna kwestia poprawy budżetów gospodarstw emerytów i rencistów. W Polsce bezpieczeństwo materialne emeryta w 80 proc. tworzy emerytura, wypłacana z systemu publicznego" - powiedziała Uścińska.

Zauważyła ona, że zmiana dotyczy tylko podatku, bo składka zdrowotna będzie nadal opłacana przez emerytów.

"Trzeba jasno powiedzieć, że składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie należna od każdego tytułu, a więc także od świadczeń emerytalnych czy rentowych, tak jak od pensji czy zleceń" - stwierdziła Uścińska.

