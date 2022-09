DEBATA PAP BIZNES: Powrót do równowagi na rynku energ. może potrwać; kryzys zmienia spojrzenie na zieloną transformację

Pomimo spadku cen surowców w ostatnich miesiącach trudno przewidzieć dalszy kierunek kryzysu energetycznego i trendów cenowych, ale z problemami na rynku energii możemy mieć do czynienia jeszcze przez długi czas - uważają uczestnicy XXVIII debaty PAP Biznes „Strategie rynkowe TFI". W ich ocenie kryzys energetyczny już zmienia spojrzenie na zieloną transformację, a może także zwiększać presję na politykę fiskalną.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

W XXVIII debacie "Strategie rynkowe TFI" zorganizowanej przez PAP Biznes udział wzięli przedstawiciele Pekao TFI, Skarbiec TFI, NN Investment Partners TFI, Opoka TFI i TFI PZU.

Uczestnicy debaty ocenili, że kluczowe dla rynków są, oraz w najbliższym czasie będą, m.in. działania banków centralnych oraz wojna w Ukrainie, a także kryzys energetyczny.

W scenariuszu bazowym przyjętym przez rynki obecnie, zdaniem Piotra Dmuchowskiego, wiceprezesa TFI PZU, rynki zdają się oczekiwać, że banki centralne będą w stanie zaakceptować głębszą recesję, a problemy na rynkach energii mogą skutkować tym, że inflacja zostanie z nami na dłużej.

"Im mamy ostrzejszy kryzys energetyczny, tym może być większe oczekiwanie i presja na politykę fiskalną, co przekłada się długofalowo na problemy związane z inflacją (...). To, na co czekamy, to moment, gdy banki centralne skapitulują w pewnym sensie i wskażą, że jednak ta głęboka recesja nie jest akceptowalna. (...) Pojawiły się analizy, choćby Bloomberga, gdzie analizowano scenariusze przy dotkliwej zimie (...) - przy scenariuszu braku przepływu gazu z Rosji spodziewana recesja w strefie euro mogłaby sięgnąć 5 proc. (...) Tak naprawdę, jak patrzymy długofalowo, problemy strukturalne na rynkach energii, ale nie tylko, mogą skutkować tym, że inflacja może zostać z nami na dłużej. Zmienność też raczej nie zniknie" - ocenił Dmuchowski.

Zdaniem Radosława Cholewińskiego, członka zarządu Skarbiec TFI, w przyszłych kwartałach konsekwencje dla aktywności gospodarczej i rynków finansowych będzie miała polityka monetarna i gotowość do zbijania inflacji, natomiast Bartłomiej Chyłek, dyrektor zespołu analiz NN Investment Partners TFI, wskazał że wpływ na rynek surowców energetycznych może mieć w dalszym ciągu wojna w Ukrainie.

"Tak naprawdę ten konflikt może się nam rozciągnąć na kolejne miesiące, czy kwartały, więc szczególnie rynek surowców energetycznych może być pod presją. Potencjalnie możemy zobaczyć wyższe ceny - głównie tutaj chodzi o gaz, ale obawy są też co do rynku ropy" - powiedział Chyłek.

OCZEKIWANIA CO DO TRENDU NA RYNKU SUROWCÓW ZRÓŻNICOWANE; PROBLEMY NA RYNKACH ENERGII DŁUGOTERMINOWE

W ocenie Tomasza Tarczyńskiego, prezesa zarządu Opoka TFI, trendy na aktywach finansowych w ostatnich kwartałach niespecjalnie uległy zmianie, tylko pewnemu wzmocnieniu. Wyjątkiem są surowce.

"Warto zauważyć, że na rynku surowców mamy do czynienia z trendem spadkowym, nie wzrostowym, i to się na razie nie zmienia" - powiedział prezes Opoka TFI.

Tarczyński powiedział, że po rozpoczęciu na wiosnę 2020 r. długoterminowego trendu wzrostowego na surowcach od kilku miesięcy mamy spadki.

"Te spadki oczywiście można nazwać, że to jest trend boczny, aczkolwiek jak np. na tarcicy mamy spadki rzędu 70 proc., a na ropie trzydziestu kilku proc. to jednak są spadki istotne. (...) Spadek cen surowców jest zauważalny, ale to nie zmienia naszej tezy, że trend długoterminowy będzie wzrostowy. Natomiast wydaje nam się, że trend póki co jest spadkowy" - ocenił.

"Najprostsza miara, która pokazuje w jakim środowisku jesteśmy na surowcach, to jest jak zachowuje się dolar australijski wobec swojej długoterminowej średniej - on jest poniżej niej. Dopóki tak jest, według nas, korekta na surowcach będzie trwała, a za jakiś czas - pewnie w przyszłym roku lub trochę dalej - wrócimy do trendu wzrostowego" - dodał.

Z kolei zdaniem członka zarządu Skarbiec TFI, Radosława Cholewińskiego, jeśli patrzymy tylko na rynek surowcowy i konsekwencje kryzysu energetycznego, jesteśmy w trendzie bocznym.

"Te czynniki, które ciążą rynkowi surowcowemu i go wspierają - w moim przekonaniu - w jakiś sposób się równoważą (...). Ilekroć na rynku dochodzą do głosu obawy o wzrost gospodarczy w naturalny sposób ciąży to rynkowi surowców. Nie pomaga też dolar, który jest coraz mocniejszy - korelacja kursu dolara z cenami surowców jest czymś, co teraz znów się manifestuje" - powiedział Cholewiński.

Zdaniem dyrektora ds. strategii inwestycyjnej Pekao TFI, Macieja Pieloka, z powodu skomplikowanej sytuacji geopolitycznej ciężko obecnie przewidywać kiedy będzie "odwilż" i jaki będzie dalszy kierunek kryzysu energetycznego.

"Nie spodziewałem się, że będziemy z taką powagą - tak jak aktorzy +Gry o tron+ - mówili, że idzie zima. Jesteśmy zdani na zimę geopolityczną i zimę pogodową" - ocenił Pielok.

Dodał, że jest możliwe, że z problemami na rynkach energii będziemy mieli do czynienia przez długi czas.

"Zobaczyliśmy, że - tak jak w latach 70. - szoki podażowe na rynku gazu i ropy są możliwe (...). Wydaje się, że jedno co jest pewne to to, że tak duże szoki nie rozładują się w krótkim czasie - minie długi czas zanim wrócimy do pewnej równowagi. Może dziś mówimy o pierwszym kryzysie energetycznym, może ten kryzys złagodnieje w perspektywie kilku miesięcy, kwartałów, ale wydaje się, że o problemach na rynku energii będziemy mówili długo, szczególnie, że pewna +zielona gorączka+, która miała miejsce w ostatnich latach została niestety obnażona - że też ma swoje minusy i nawet tak banalna sprawa jak fale upałów na świecie pokazały, że ta energia odnawialna też jest zawodna, a uzyskanie jej właściwego miksu zajmuje bardzo dużo czasu i wymaga bardzo dużo surowców i pewnie przez dłuższy czas będziemy skazani na paliwa kopalne" - powiedział Pielok.

"Tu jest mnóstwo rzeczy w grze - Arabia Saudyjska i jej układy z Chinami, z Amerykanami, to czy odpalone zostaną nowe wiertnice w Stanach Zjednoczonych, to jak potoczą się układy z Rosją a Europą. Tak naprawdę to gigantyczny znak zapytania, ale myślę i widmo, które będzie długo nad nami wisiało i odbijało się niestety negatywnie na gospodarce europejskiej" - dodał dyrektor ds. strategii inwestycyjnej Pekao TFI.

KRYZYS ZMIENIŁ SPOJRZENIE NA ZIELONĄ TRANSFORMACJĘ

Zdaniem Piotra Dmuchowskiego, wiceprezesa TFI PZU, kryzys pokazał, że przez najbliższe kilka lat możemy sobie wyobrazić sytuację, że trend wzrostowy zielonej transformacji będzie skorelowany z wysokimi cenami surowców energetycznych.

"To być może trochę zmieniło percepcję. Myśleliśmy o tym, jak o ujemnie skorelowanych klasach aktywów - że albo będzie wysoka ropa, albo wysoka wycena +spółek zielonych+. Być może przez najbliższe 2-3 lata z racji tego, że zauważyliśmy w kryzysie, że transformacja wymaga czasu i większych inwestycji, jest dużo również ograniczeń podażowych, które nie pozwalają zielonej transformacji nastąpić tak szybko (...) możemy sobie wyobrazić sytuację, że cena surowców energetycznych będzie wysoka, a mimo wszystko długofalowy trend napływu aktywów i związany z zieloną transformacją, czy szerzej ESG, będzie również podnosił wycenę tych aktywów" - powiedział Dmuchowski.

W ocenie Bartłomieja Chyłka, w kontekście zielonej energii fizycznie wiemy, gdzie chcemy dotrzeć, ale strona kosztowa jest zbyt wysoka, więc dlatego politycy łagodzą, rozszerzają definicje np. dodając atom, czy gaz jako paliwa przechodnie i klasyfikując je jako źródła zielone, przynajmniej tymczasowo.

"Wydaje się, że w odpowiedzi na to mogą powstać niejako fundusze hybrydowe ESG, gdzie definicja będzie poluzowana, tylko pytanie, czy klienci przyzwyczajeni do starej definicji kupią nową definicję. (...) Patrząc po zachowaniu klientów w naszej centrali w Holandii, to klienci jednak nie do końca chcą wierzyć w nową rozszerzoną definicję i raczej upierają się przy tej starej - to powoduje, że ten kryzys energetyczny może być dłuższy i bardziej dotkliwy dla nas wszystkich" - powiedział Chyłek.

"Za często sprowadzamy całą tematykę zielonej transformacji, czy szerzej ESG, wyłącznie do tematyki generowania energii. Można powiedzieć, że trend - jeśli chodzi o zmianę nastawienia konsumentów (...) - może sugerować, że nie tylko firmy, które produkują zieloną energię, czy komponenty do niej będą zwycięzcami napływów, ale też te, które fundamentalnie zmieniają strategię - to może być ciekawy komponent portfeli inwestycyjnych" - dodał Dmuchowski z TFI PZU.

Zobacz nasze najnowsze 1x1 z Jerzym Polaczkiem z PiS. Czy województwo straci wpływ na ważny port lotniczy?

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl