Debiut CPK na giełdzie skończyłby się klapą. Za to LOT to już inna liga

Ekonomistka prof. Adriana Łukaszewicz z Akademii Leona Koźmińskiego, która specjalizuje się w analizie sektora lotniczego, nie wróży sukcesu ewentualnemu debiutowi giełdowemu CPK. - Spółce nie sprzyja zła prasa i powszechne postrzegane CPK jako projekt najwyższego ryzyka - ocenia.

- W Polsce jest niewiele przedsiębiorstw, które wciąż mogą być sprywatyzowane. Można sobie wyobrazić głęboką restrukturyzację Poczty Polskiej. Ciekawe spółki to byłyby też LOT i Centralny Port Komunikacyjny – powiedział Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych, w wywiadzie dla WNP.PL.

Wytłumaczył, że Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu (CPK) zapewniłoby to sprawną realizację planów dzięki „odpowiedniemu montażowi finansowemu składającemu się z palety instrumentów dłużnych i kapitałowych”.

Natomiast Polskie Linie Lotnicze LOT ewentualnie wchodząc na giełdę, mogłyby zwiększyć skalę działania m.in. w związku z otwarciem CPK i oczekiwaniami projektodawców tej megainwestycji, że to nasz narodowy przewoźnik w większości wypełni nowe lotnisko ruchem.

Akcjonariusz to nie dyletant, który kupuje w oparciu o propagandę sukcesu

- Firma wchodząc na giełdę, musi do siebie przekonać potencjalnych akcjonariuszy - musi mieć bardzo stabilne podstawy ekonomiczne, wizję ekspansji w oparciu o bardzo szczegółową analizę mikro- i makroekonomiczną. Klient - akcjonariusz to nie dyletant, który kupi akcje na rynku pierwotnym na zasadzie sentymentu czy propagandy sukcesu, a w oparciu o prospekt emisyjny i bardzo konkretne dane. CPK jako projekt polityczny nie ma de facto przejrzystych danych i nie stosuje prawdziwego rachunku ekonomicznego – ocenia ekonomistka prof. Adriana Łukaszewicz z Akademii Leona Koźmińskiego, która specjalizuje się w analizie sektora lotniczego.

Zdaniem ekspertki sukcesowi ewentualnego debiutu giełdowego spółki nie sprzyja zła prasa i „powszechne postrzegane CPK jako projekt najwyższego ryzyka”.

- Skoncentrowanie wysiłków w pierwszej fazie budowy na budowie lotniska zamiast na tworzeniu infrastruktury kolejowej zwiększa ryzyko niepowodzenia, a to raczej będzie działało "mrożąco" na sensownych inwestorów. Bez sprzedaży 100 proc. emisji pierwotnej spółka nie będzie notowana na giełdzie. To wszystko razem zwielokrotnia ryzyko biznesowe i chłonność rynku na zakup akcji CPK w ramach IPO (pierwszej oferty publicznej - przyp. red.). Może jako akcje śmieciowe? No, ale to raczej żart niż potencjalna możliwość – przekonuje prof. Łukaszewicz.

Giełdowy debiut LOT-u może dodać wiatru w skrzydła

Zupełnie inaczej ekspertka ocenia giełdowe możliwości naszego narodowego przewoźnika. Łukaszewicz wylicza, że zaletą firmy jest to, że istnieje już od blisko 100 lat i że w większości dobrze jest odbierana przez klientów.

- Wprowadzenie LOT na giełdę celem pozyskania kapitału wydaje się znacznie lepszym pomysłem niż w przypadku CPK. Być może ma szanse powodzenia – przekonuje.

Wejście nowych udziałowców, to przede wszystkim ryzyko utracenia narodowego statusu przez PLL LOT.

- Giełda wymaga pełnej sprawozdawczości, o co już łatwiej w przypadku LOT. Zagrożenie: standing LOT w odniesieniu do pomocy publicznej. Czy firma, która ma gigantyczne zobowiązania finansowe przed sobą, które mogą ją wykończyć, nadaje się do wprowadzania na giełdę? W każdym prospekcie emisyjnym informacja o konieczności zwrotu miliardów złotych pomocy publicznej będzie wpisana w punkcie „ryzyka” i będzie redukować szanse na wprowadzenie spółki na giełdę – analizuje prof. Adriana Łukaszewicz z Akademii Leona Koźmińskiego.

