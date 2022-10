Debiuty giełdowe załamały się. W USA jest najgorzej od 20 lat

W okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2022 r. liczba transakcji IPO zmniejszyła się w skali globalnej o 44 proc., a wpływy z nich spadły o 57 proc. W Polsce także jest trudna sytuacja.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Raport EY Global IPO Trends wskazuje, że rynek debiutów giełdowych w dalszym ciągu znajduje się w trudnym położeniu.

Aktywność IPO w USA osiągnęła najniższy poziom od 20 lat. W Europie w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku, liczba transakcji spadła o 66 proc.

W przypadku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na debiut w trzecim kwartale zdecydowały się 4 przedsiębiorstwa. Były to jednak wyłącznie spółki, które przeszły z NewConnect.

Najnowsza edycja raportu EY Global IPO Trends wskazuje, że ubiegłoroczne rekordy na rynku debiutów giełdowych (Initial Public Offering – IPO) to już odległa przyszłość. Wyniki, zarówno za trzeci kwartał jak i pierwsze dziewięć miesięcy 2022 r., wskazują na dalsze pogłębianie - obserwowanej od początku roku - negatywnej tendencji.

W skali globalnej liczba transakcji, w okresie styczeń-wrzesień, zmniejszyła się o 44 proc. – z 1773 do 992.

Jeszcze większe spadki (57 proc.) zanotowano w obszarze wpływów – z 341,7 do 146 miliardów dolarów.

W samym trzecim kwartale 2022 r. miało miejsce 355 IPO o wartości 50,6 miliarda dolarów. W porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej oznacza to spadki o odpowiednio 41 i 56 proc.

- Obecną zawiłą sytuację na rynku debiutów giełdowych trudno uznać za zaskoczenie. Globalne geopolityczne i makroekonomiczne wyzwania wynikające z wojny w Ukrainie oraz wciąż trudnej sytuacji pandemicznej w Chinach odcisnęły znaczące piętno na niemal każdej gałęzi gospodarki. Sprawia to, że kolejne firmy odkładają w czasie decyzję o wejściu na giełdę, czekając na poprawę koniunktury mówi Anna Zaremba, partnerka EY Polska z dziłu CFO Consulting, odpowiedzialna za rynek IPO.

Chwilowy koniec amerykańskiego snu - w USA najgorzej od 20 lat

Wyniki zarówno za trzeci kwartał, jak i cały okres styczeń-wrzesień, wskazują szczególnie na negatywne trendy w obu Amerykach. Porównując dane od początku roku (analogicznie za 2021 i 2022), w tym regionie liczba transakcji zmniejszyła się o 72 proc. (z 420 do 116), a ich wartość o 94 proc. (z 134 mld dol. do 7,5 mld dol.). W efekcie, aktywność IPO w USA osiągnęła najniższy poziom od 20 lat.

Sytuację w Europie również można opisywać wyłącznie w pesymistycznym tonie. W trakcie pierwszych dziewięciu miesięcy roku, liczba transakcji spadła o 66 proc. (z 359 do 123), a ich wartość o 76 proc. (z 63,68 mld dol. do 15,16 mld dol.).

W przypadku Giełdy Papierów Wartościowych, na debiut w trzecim kwartale zdecydowały się 4 przedsiębiorstwa. Były to jednak wyłącznie spółki, które przeszły z NewConnect i nie są uwzględnione w metodologii przyjętej w raporcie EY.

Najbardziej stabilną sytuację można zaobserwować w regionie Azji i Pacyfiku. W okresie styczeń-wrzesień zanotowano tam najmniejsze spadki wynoszące – rok do roku – 25 proc. (liczba transakcji) oraz 22 proc. (wartość).

Wpływ na to miał fakt, że aż 5 z 10 największych dotychczasowych IPO w 2022 r. było przeprowadzonych w tym obszarze geograficznym. W efekcie, w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy roku odpowiadał on za 61 proc. globalnej liczby transakcji oraz 69 proc. ich wartości.

Chwilowy brak perspektyw na poprawę. Debiuty przekładane na dalszą przyszłość

W okresie styczeń-wrzesień 2022 r. miało miejsce 218 debiutów giełdowych firm z sektora technologicznego. Stanowiło to 22 proc. wszystkich globalnych IPO. Ilość nie zawsze przekładała się jednak na jakość. Średnia wartość pojedynczej transakcji spadła na przestrzeni roku z 261 do 123 milionów dolarów.

Na drugim końcu skali znajduje się sektor energetyczny. Pomimo, że odpowiada on za 7 proc. transakcji to ich wartość wynosi już 22 proc. globalnego rynku.

Równocześnie najwyższy procentowy spadek wysokości transakcji osiągnął sektor dóbr konsumenckich – 69 proc.

Rosnąca inflacja i związane z tym zjawiskiem działania banków centralnych, niepewna sytuacja geopolityczna oraz potencjalny rozwój pandemii koronawirusa to trzy główne czynniki oddziałujące na międzynarodową stabilność gospodarczą, a co za tym idzie – sytuację na rynku IPO. Perspektywy rozwoju na kolejne miesiące nie są optymistyczne, co sprawia że wiele organizacji będzie preferowało poczekać na swój debiut giełdowy, przynajmniej do 2023 roku.

Na debiut warto przygotowywać się już teraz. Procedura może trwać nawet dwa lata

Aktualna, pełna niepewności sytuacja rynkowa w naturalny sposób nie sprzyja podejmowaniu decyzji o wejściu na giełdę. To jednak optymalny czas na przygotowanie całego procesu.

Wymaga on bowiem nierzadko wielomiesięcznych, dogłębnych analiz i zmian w skali całej organizacji – począwszy od jej struktury, przez procesy finansowe i podatkowe oraz środowisko kontroli wewnętrznych, po nowe funkcje, typowe dla spółek publicznych, np. relacji inwestorskich.

- Średni czas potrzebny na przygotowanie organizacji do transakcji IPO wynosi pomiędzy 12 a 24 miesiące. Planując wejście firmy na giełdę oczywiście należy mieć na uwadze aktualną sytuację rynkową, jednak nie powinna być ona decydującym czynnikiem w aspekcie rozpoczęcia przygotowań. Część przedsiębiorstw rozpoczynając ten proces teraz, zakończy go pod koniec 2024 roku. W momencie zmiany koniunktury organizacje, które wykorzystały moment bessy na odpowiednie przygotowanie staną przed perspektywą osiągnięcia lepszych wycen i pozyskania większego kapitału. Warto mieć ten aspekt na uwadze - podsumowuje Justyna Rawicka, starsza menadżerka w Dziale CFO Consulting w EY Polska.

Niewielu z nas będzie stać na auto w przyszłości. Czy samochody będą wygodą tylko dla bogatych? Zobacz nasze najnowsze 1x1 na Kanale Gospodarczym

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl