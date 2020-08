Decydenci, praktycy, innowatorzy na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

Eksperckie i opiniotwórcze forum wymiany doświadczeń, opinii i wiedzy o polskiej i europejskiej gospodarce - to misja Europejskiego Kongresu Gospodarczego. W Katowicach, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, w dniach 2-4 września 2020 r., po raz pierwszy od lockdownu, spotkają się, by wymienić wiedzą i doświadczeniami, przedstawiciele biznesu i samorządów, polscy i europejscy politycy oraz naukowcy. Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej - stacjonarne sesje będą transmitowane online.

Wiedzą i doświadczeniem podczas XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach podzielą się m.in.:, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego;, minister rolnictwa i rozwoju wsi;, prezes ING Banku Śląskiego;, prezeska zarządu i dyrektorka Digital Industries Siemens;, poseł do Parlamentu Europejskiego, były przewodniczący PE i premier RP, przewodniczący Rady EEC;, wicepremier, minister rozwoju;, prezes Urzędu Regulacji Energetyki;, wiceminister aktywów państwowych;, CEO Hitachi ABB Power Grids;, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;, pełnomocnik ministra finansów ds. informatyzacji w Ministerstwie Finansów;, prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych;, prezes Polskiej Rady Biznesu;, minister finansów;, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji;, wiceprezes LPP;, prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej;, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju; Grégoire Nitot, prezes, założyciel Sii;, poseł do Parlamentu Europejskiego; Hans-Gert Pöttering, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący PE w latach 2007–2009;, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju;, prezes Velux;, poseł na sejm RP, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia;, członek zarządu Kulczyk Investments;, prezes DB Cargo Polska;, prezes NCBR Investment Fund ASI; Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy ds. Europejskiego Zielonego Ładu w Komisji Europejskiej;, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury;, poseł do Parlamentu Europejskiego;, prezes Columbus Energy;, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii w Ministerstwie Klimatu.Jednocześnie, w dniach 3-4 września 2020 r., Katowice staną się start-upowym centrum Polski. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w ramach European Tech and Start-up Days zaprezentują się najbardziej innowacyjne pomysły na biznes. W finale konkursu Start-up Challenge autorzy 18 najciekawszych pomysłów na biznes , wśród których wymienić można np.: ekologiczny sposób wytwarzania chłodu, start-upy działające w sektorze kosmicznym oraz na rynku gamingowym, rozwiązania dla medycyny, budownictwa czy z zakresu cyberbezpieczeństwa, zaprezentują je przed uczestnikami największej imprezy biznesowej Europy Centralnej.Uczestnicy debat poszukają także odpowiedzi m.in. na pytania jak w aktualnej sytuacji funkcjonują polskie start-upy? Czy nowe realia mogą być szansą dla młodej innowacyjnej przedsiębiorczości i jak może ją wesprzeć doświadczony biznes?Podczas XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach odbędą się także finały dwóch konkursów: Inwestor bez granic oraz Start-up Challenge.XII edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego i European Tech and Start-up Days organizowane w szczególnych okolicznościach, odbędą się z zachowaniem wszelkich obowiązujących wymogów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa.W dbałości o bezpieczeństwo uczestników i sprawny przebieg Kongresu wprowadzony zostanie limit osób mogących spotkać się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Do udziału w stacjonarnym kongresie w Katowicach uprawnia przyznany po zarejestrowaniu się status potwierdzony systemową wiadomością e-mail. Tegoroczna edycja w całości będzie transmitowana online (na etapie rejestracji należy wybrać opcję: udział zdalny lub na miejscu).Udział w sesjach, debatach i spotkaniach największej konferencji biznesowej Europy Centralnej wymaga wcześniejszej rejestracji - formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronach internetowych www.eecpolad.eu oraz www.estartupdays.eu