Decyzja RPP nie miała wpływu na rynek. Złoty czeka na globalne impulsy

Kurs EUR/PLN po decyzji RPP utrzymał się w ponad miesięcznej konsolidacji i wydaje się, że to przyszłotygodniowe globalne czynniki mogą wybić tę parę z tego trendu bocznego - powiedział strateg rynkowy PKO BP Mirosław Budzicki.

Na SPW rynek przereagował w wycenie obniżek stóp pod koniec 2023, co może doprowadzić do wzrostu krótkiego końca krzywej powyżej 7 proc. - dodał.

Uwzględniając główną rolę czynników globalnych w kształtowaniu kursu PLN wydaje się, że wydarzeniami, które mogą istotnie wpłynąć na złotego są przyszłotygodniowe posiedzenia Fed i EBC. (odpowiednio 14 i 15 grudnia 2022) - wskazał.

"Kursu EUR/PLN od ponad miesiąca konsoliduje się w strefie 4,66-4,72, a w czasie tego okresu rynek przetestował ważne, techniczne wsparcie znajdujące się na 4,65. Przełamanie tego wsparcia będzie wymagało mocniejszego impulsu, którego póki co nie ma" - powiedział strateg rynkowy PKO BP Mirosław Budzicki.

Jak wskazał ekonomista, środowa decyzja RPP, zgodnie z oczekiwaniami nie miała wpływu na rynek.

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu z 7 grudnia utrzymała wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Ankietowani przed posiedzeniem analitycy spodziewali się braku zmian stóp procentowych, czyli stopy referencyjnej na poziomie 6,75 proc.

"Mówiąc o czynnikach osłabiających złotego należy wspomnieć o perspektywach wzrostu inflacji oraz sygnałach wskazujących na to, że RPP nie tylko zamierza utrzymywać stopy procentowe na niezmienionym poziomie, ale rozważa ich obniżenie pod koniec 2023 roku" - powiedział Budzicki.

Główny wpływ na polską walutę ma globalny popyt na aktywa ryzykowne

Ekonomista dodał, że od października br. krajowe czynniki wydają się mieć mniejszy wpływ na złotego, a główny wpływ na polską walutę ma globalny popyt na aktywa ryzykowne, do których zaliczają się waluty EM.

"Dodatkowo pojawiły się medialne informacje sugerujące pewien progres w negocjacjach z UE dotyczący KPO, co ma pozytywny wpływ na PLN. Można również dodać to, że inwestorzy mają świadomość, iż ewentualne wybicie górą z przedziału zmienności na EUR/PLN (powyżej 4,72 - PAP) może skłonić MF do bardziej aktywnej wymiany środków na rynku" - dodał.

O godzinie 19.22 kurs EUR/PLN notowany jest w okolicach wtorkowego zamknięcia na 4,6887, a USD/PLN idzie w dół o 0,58 proc. do 4,4552.

Na rynkach bazowych kurs EUR/USD rośnie o 0,54 proc. do 1,0524.

Na krajowym rynku długu cała krzywa znajduje się poniżej 7 proc.

RYNEK DŁUGU

"Na krajowym rynku długu cała krzywa znajduje się poniżej 7 proc., a rynek zaczął wyceniać nie tylko brak zmian w krajowej polityce pieniężnej, ale nawet spadek stopy referencyjnej pod koniec przyszłego roku o ok. 100 pb. Moim zdaniem, w tej dłuższej perspektywie czasowej (koniec 2023 - red.) rynek przereagował, a tym samym rentowności na krótkim końcu krzywej powinny wracać powyżej 7 proc." - powiedział strateg PKO BP.

Zdaniem eksperta, po środowej decyzji RPP, do marcowej projekcji inflacyjnej nie pojawią się nowe argumenty, które mogłyby skłonić Radę do zmiany obecnego stanowiska, co może wspierać bieżące ceny krajowego długu.

"Główne pytanie jest jednak takie: nie wiemy jak poważnie RPP rozważa obniżki stóp procentowych pod koniec przyszłego roku i w tym kontekście ważna będzie czwartkowa konferencja prezesa NBP (początek 15.00 - red.)" - dodał.

"Rada oficjalnie wstrzymała cykl podwyżek stóp procentowych i, moim zdaniem, jeśli chciałaby akcentować możliwość ich obniżek, to najpierw - w moim przekonaniu - musiałaby zmienić retorykę. To natomiast w perspektywie wzrostu inflacji w I kw. 2023 wydaje się mało prawdopodobne" - powiedział ekspert PKO BP.

"Brak wzmianek o możliwych obniżkach stóp będzie - moim zdaniem - czynnikiem, który będzie wspierał wzrosty rentowności krótkiego końca krajowego długu" - podsumował strateg PKO BP.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych spadają o 6,9 pb. do 3,444 proc., a niemieckich idą w dół o 14,5 pb. do 1,7725 proc.

środa środa wtorek 19.28 09.48 15.50 EUR/PLN 4,6887 4,6922 4,6924 USD/PLN 4,4575 4,4834 4,4654 CHF/PLN 4,7437 4,7580 4,7501 EUR/USD 1,0519 1,0466 1,0508 PS1024 6,742 6,822 6,837 DS0727 6,65 6,75 6,77 DS0432 6,51 6,57 6,58

