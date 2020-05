Decyzja RPP o obniżce stóp procentowych pogrążyła banki

Niespodziewane cięcie stóp procentowych niemal do zera przez Radę Polityki Pieniężnej sprawiło, że kursy banków podczas czwartkowej sesji na GPW runęły w dół. Główna stopa procentowa jest najniższa w historii i wynosi 0,1 proc.

Jak RPP tłumaczy decyzję o cięciach stóp? - W celu ograniczenia negatywnych skutków pandemii podjęto działania fiskalne mające na celu zmniejszenie skali spadku dochodów gospodarstw domowych i firm, a także stymulację koniunktury gospodarczej. Towarzyszy temu luzowanie polityki pieniężnej, w tym poprzez obniżenie stóp procentowych oraz skup aktywów – czytamy w komunikacie.Maciej Marcinkowski nie wyklucza, że może chodzić o pewien automatyzm – wszystkie banki centralne w chwili załamania gospodarczego obniżają stopy, nie mając specjalnych nadziei na skuteczność tego typu działań, tylko żeby uniknąć zarzutów o niewykorzystanie wszystkich możliwych narzędzi w obliczu kryzysu. Celem mogła też być chęć osłabienia złotego w celu zwiększenia konkurencyjności eksportu.Jednak zdaniem analityków niższe stopy nie muszą wcale pobudzić gospodarki, a przynajmniej nie będą decydującym czynnikiem. – Koszt kapitału nie był ostatnio barierą finansowania. A w obecnej sytuacji, z jednej strony znacznie mniejszych zysków, z drugiej znacznie większego ryzyka, banki będą się dużo wnikliwiej zastanawiać komu udzielić kredytu – twierdzi Maciej Marcinowski.Zdaniem Marcina Materny obecna obniżka może okazać się wręcz kontrskuteczna i obniżyć akcję kredytową. – Jeżeli ROE wynosi np. 5 proc. to tyle powinna tak naprawdę wynosić akcja kredytowa. Przy tak niskim poziomie akcjonariusze banków będą musieli wybrać, czy będą chcieli wypłacić z banku dywidendę czy rozwijać akcję kredytową – twierdzi, dodając, że od pewnego momentu poziom stóp procentowych nie jest dla przedsiębiorców barierą w pozyskiwaniu finansowania bankowego, podobnie jak dla konsumentów oprocentowanie.Bartosz Grejner, analityk Cinkciarz.pl zwraca uwagę, że polityka prowadzona przez polski bank centralny zaczyna przypominać w istocie tę prowadzoną m.in. w strefie euro czy USA, czyli niski poziom stóp oraz skup aktywów (obligacji).- Europejski Bank Centralny już od dłuższego czasu wprowadził ujemne stopy procentowe, o taką możliwość wypytywany jest ciągle szef Rezerwy Federalnej. Ewentualność wprowadzenia ujemnych stóp procentowych nie jest odległa także od Wielkiej Brytanii. Szef Banku Anglii powiedział w tej sprawie, że „żadnej opcji nie wyklucza - mówi Bartosz Grejner. - Po obniżeniu przez NBP stóp o krok od zera prawdopodobnie w Polsce także zacznie się dyskusja o ujemnych stopach procentowych. Choć wydaje się, że dziś to dziś odległa koncepcja, to jednak, biorąc pod uwagę dużą niepewność co do stanu gospodarek i ścieżki powrotu w kolejnych kwartałach, wykluczać jej nie należy - dodaje.Decyzja Rady osłabiła również złotego. Po ogłoszeniu decyzji o cięciach kursy walut wystrzeliły w górę. W stosunku do euro po tygodniu umacniania się nasza waluta straciła trzy grosze (euro drożało z 4,42 do 4,45 zł). Kurs dolara skoczył na chwilę do 4,04 zł (z 4,01 zł) pod wieczór ustabilizował się jednak na poziomie 4,02 zł. Cięcie stóp nie ucieszy również frankowiczów – szwajcarska waluta wzmocniła się drożejąc z 4,14 zł do 4,17 zł.- Przy utrzymujących się dobrych nastrojach (i słabszym dolarze) dzisiejsza decyzja NBP nie powinna istotnie zmienić wyceny złotego względem głównych walut. Możemy natomiast obserwować nieco większą presją podażową, jeżeli te obecnie dominujące dobre nastroje się odwrócą, np. ze względu na rosnące napięcie geopolityczne między USA a Chinami, a dolar ponownie zacznie się umacniać – ocenia Bartosz Grejner.