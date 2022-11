Decyzja RPP odsłania prawdę. Polaków czekają trudne lata

RPP kolejny raz pozostawiła stopy na niezmienionym poziomie. To dobra wiadomość dla kredytobiorców. Gorzej, że w opublikowanym komunikacie przekazała, iż w przyszłym roku stopy procentowe będą wysokie. Powrót do celu inflacyjnego potrwa do 2025 r.

Rada Polityki Pieniężnej będzie dłużej musiała walczyć z wysoką inflacją

Spowolnienie gospodarcze nie doprowadzi do automatycznego ograniczenia wzrostu cen

Inflacja albo wzrost PKB, czyli walka jastrzębi z gołębiami

Fakt pozostawienia stóp procentowych drugi miesiąc z rzędu na niezmienionym poziomie oznacza, że w Radzie Polityki Pieniężnej przewagę mają zwolennicy utrzymania balansu pomiędzy walką z wysokimi cenami, a utrzymaniem wzrostu gospodarczego. Najgorsze co nas może czekać w kolejnych kwartałach, to wystąpienie stagflacji, czyli sytuacji gdy mamy do czynienia z utrzymującą się wysoką inflacją i niskim wzrostem gospodarczym.

Trudno dziś ocenić jednoznacznie, kiedy może wystąpić szczyt inflacji. Z niedawnej wypowiedzi prezesa PFR Pawła Borysa wynika, że w marcu 2023 roku można się spodziewać najwyższego poziomu około 20 procent. Później zacznie ona spadać, ale można odnieść wrażenie, że będzie to bardziej wynikało z tak zwanego efektu wysokiej bazy niż z efektywnego ograniczenia cen.

Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła poziom inflacji w przyszłym roku

W ocenie RPP inflacja w 2023 wyniesie 13 procent, co oznacza, że powrót do celu inflacyjnego NBP nastąpi najwcześniej w 2025 roku.

- Dotychczasowe działania RPP skutecznie schłodziły zapotrzebowanie na kredyty. Jest ono na poziomie, jaki znamy z okresu początku pandemii. To sygnalizują banki. Biuro Informacji Kredytowej podało, że rośnie problem ze spłatą kredytów hipotecznych. Na decyzję w sprawie stóp wpłynęło to, że mamy do czynienia ze spowolnieniem gospodarczym, które będzie obniżało inflację. To prawda, inflacja z nami zostanie na dłużej, ale gdybyśmy mocno podwyższyli stopy, mielibyśmy do czynienia z dużą falą bankructw przedsiębiorstw, co stworzyłoby problemy dla wielu gospodarstw domowych - powiedział WNP.PL szef zespołu makroekonomicznego Polskiego Instytutu Ekonomicznego Jakub Rybacki.

Utrzymanie stóp procentowych na dotychczasowym poziomie daje chwilowy oddech kredytobiorcom

W oczywisty sposób utrzymanie stóp procentowych na dotychczasowym poziomie oznacza pewien oddech dla wszystkich spłacających kredyty, w tym zwłaszcza kredyty hipoteczne i leasingowe. Problem polega jednak na tym, że w przypadku pożyczek mieszkaniowych horyzont spłaty wynosi 25-30 lat. Czyli utrzymujące się dłuższy czas wysokie stopy i tak w praktyce będą oznaczać wyższe wydatki dla gospodarstw domowych.

- Stopy procentowe RPP pozostawiła na niezmienionym poziomie, ale warto dobrze wczytać się w treść opublikowanego komunikatu. Jest on, powiedziałbym, bardziej "jastrzębi" niż było to wcześniej. Mowa jest także o presji popytowej. Mamy też przedstawioną nową projekcję inflacji na 2023 r., która jest wyższa niż przygotowana w lipcu tego roku. Wydaje się, że mamy do czynienia ze strategią, która zakłada, że spowolnienie w gospodarce światowej i spowolnienie w Polsce spowoduje obniżkę inflacji. Jest to jednak scenariusz obarczony ryzykiem. Obawiam się, że walka z inflacją się nie zakończy i potrwa dłużej. Chciałbym tylko powiedzieć, że zbicie inflacji wszędzie wymagało zacieśnienia polityki pieniężnej i budżetowej - stwierdził w rozmowie z WNP.PL główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki

Bez ograniczenia wydatków budżetowych trudno ograniczyć wzrost cen.

Szacunki dotyczące inflacji w przyszłym roku mogą zostać podniesione, gdy okaże się, że nie jest możliwe utrzymanie obniżek podatków na paliwa i nawozy ze względu na konieczność zawieszenia obowiązywania tarcz antyinflacyjnych.

Każda tarcza, to większy deficyt. Minister finansów o tym, czy grozi nam katastrofa

