Decyzja wojewody wielkopolskiego ws. budowy obwodnicy Grzymiszewa

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wydał decyzję o zezwoleniu na budowę obwodnicy Grzymiszewa w ciągu drogi krajowej nr 72 - podał w piątek Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu (WUW).

Obwodnica Grzymiszewa w ciągu DK72 jest jedną z ośmiu inwestycji przewidzianych do realizacji w województwie wielkopolskim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Planowany termin oddania do ruchu to II kwartał 2024 r.

Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDKiA podała w piątek, że to pierwsza obwodnica, dla której wydana została decyzja ZRID. Zadanie jest realizowane w formule projektuj i buduj. Umowa z wykonawcą opiewa na kwotę 18 mln zł.

W czerwcu 2021 r. GDDKiA podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę 1,8-kilometrowej obwodnicy Grzymiszewa. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm Polimex Infrastruktura (lider) i Polimex Mostostal (partner).

"Umowa zostanie zrealizowana w ciągu 27 miesięcy od daty jej zawarcia, z wyłączeniem okresów zimowych w czasie robót budowlanych. W ramach umowy wykonawca przygotuje projekt budowlany, uzyska niezbędne decyzje, a następnie wybuduje drogę" - podała Cieślak.

Nowa trasa ominie Grzymiszew od południa, a następnie poprzez rondo włączy się do istniejącej DK72. Podstawowym celem jej budowy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza Grzymiszew.

"DK72, która stanowi dojazd do autostrady A2, jest niezwykle ważna dla układu komunikacyjnego wschodniej części województwa wielkopolskiego. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa zarówno mieszkańców Grzymiszewa, jak i kierowców podróżujących po DK72. Wzrośnie również komfort przejazdu pomiędzy Koninem a Turkiem, a w dalszej perspektywie także z kierunku Sieradza i Łodzi" - poinformowała Alina Cieślak.

Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, w którym ujętych zostało osiem obwodnic wielkopolskich miast.

"Obwodnice są strategiczną częścią infrastruktury drogowej, które bezpośrednio wpływają na poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. Inwestycje, takie jak budowa obwodnicy Grzymiszewa, poprawią również warunki oraz bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego" - powiedział wojewoda Michał Zieliński.

W ramach Programu w województwie wielkopolskim powstanie łącznie osiem obwodnic: Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12,Koźmina Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej nr 15, Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15, Kamionnej w ciągu drogi krajowej nr 24, Kalisza w ciągu drogi krajowej nr 25, Strykowa w ciągu drogi krajowej nr 32, Żodynia w ciągu drogi krajowej nr 32 oraz Grzymiszewa w ciągu drogi krajowej nr 72.

