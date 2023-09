Deklaracja ws. powołania polsko-amerykańskiego centrum szkoleniowego czystych technologii

Porozumienie o współpracy ws. powołania Polsko-Amerykańskiego Regionalnego Centrum Szkoleniowego Czystych Technologii Energetycznych podpisali w czwartek w Warszawie przedstawiciele ministerstwa klimatu i amerykańskiego departamentu energii.

Jak wyjaśniała minister klimatu Anna Moskwa, ma to być edukacyjne centrum, skierowane do całej Europy. To ważny kamień milowy dla rozwoju całej energetyki jądrowej w Polsce - oceniła.

Przygotowaliśmy plan szkoleń dla polskich uczelni na kolejne lata, pierwsze odbędą się już w listopadzie - zaznaczyła. Tematami będą m.in. zarządzanie dużymi projektami, analizy bezpieczeństwa, obszar paliwa jądrowego, obliczenia obciążeń cieplnych, cyberbezpieczeństwo.

Według Moskwy braki kadry były ważnymi przyczynami opóźnień projektów jądrowych i dzięki tej inicjatywie można tego uniknąć. Wyraziła też nadzieję, że dzięki współpracy z Amerykanami Polska stanie się "jądrową potęgą".

Ambasador USA Mark Brzezinski przekonywał, że Polska nie ma lepszego partnera w budowie bezpieczeństwa energetycznego niż Stany Zjednoczone. USA zobowiązują się wspierać transformację energetyczną, zwłaszcza rozwój energii jądrowej. Ma ona istotne znaczenie dla ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.