Deloitte: 4 na 5 klientów korzysta z urządzeń cyfrowych przed zakupami w sklepie

Ponad dwie na trzy wizyty w sklepach odbywają się z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych - wynika z najnowszego raportu Deloitte. Jak dodano, wzrosła liczba osób, które szukają w internecie informacji jeszcze przed zakupami; robi to 4 na 5 klientów.

Firma doradcza Deloitte przygotowała raport "Koniec ery dwóch światów. Wpływ narzędzi cyfrowych na zakupy Polaków 2021". Zdaniem jego autorów, pandemia koronawirusa przyczyniła się do zmiany obrazu handlu detalicznego w Polsce, zwiększając jednocześnie wpływ technologii cyfrowych na preferencje zakupowe Polaków.

"Zakupy w sklepach stacjonarnych od dawna stymulowane są technologiami cyfrowymi, które w znaczący sposób wpływają na wybór określonych produktów. Ponad dwie na trzy wizyty w sklepach odbywają się z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych" - przekazano w czwartkowej informacji prasowej Deloitte.

Jak pokazał raport, 4 na 5 klientów (vs 74 proc. w 2019 r.) korzysta z narzędzi cyfrowych przed zakupami, rzadziej robi to w trakcie zakupów (35 proc. w 2021 vs. 42 proc. w 2019 r.), a najrzadziej po zakupach (14 proc. w 2021 r. vs. 19 proc. w 2019 r.).

"Oznacza to, że najczęściej konsumenci podejmują decyzje zakupowe, zanim jeszcze dotrą do sklepów" - wskazują autorzy raportu.

Zdaniem Wiesława Koteckiego z Deloitte, ograniczony czas, który ze względów sanitarnych mogliśmy przeznaczyć na zakupy w sklepach stacjonarnych spowodował, że bardziej starannie się do nich przygotowujemy.

"Stąd wzrost liczby osób, które już przed zakupami poszukują w internecie informacji mogących ten proces ułatwić. Źródłem wiedzy pozostają dla nas przede wszystkim wyszukiwarki, ale na znaczeniu zyskują też media społecznościowe. Na fali wznoszącej znajdują się Instagram i Tik Tok, które ze względu na swój +obrazkowy+ charakter pozwalają na szybkie dotarcie do poszukiwanych informacji" - tłumaczy Kotecki.

Raport pokazał, że poziom "zdigitalizowania" zakupów jest identyczny dla kobiet i mężczyzn. Wskaźnik wpływu cyfrowego zwiększa się wraz z dochodem, ale niekoniecznie jest związany z miejscem zamieszkania - wieś nie odstaje od miasta (60 proc. vs 62 proc.). Z kolei najbardziej scyfryzowaną grupą wiekową pozostają respondenci do 24 lat, zaobserwowano wzrost korzystania z narzędzi cyfrowych wśród 35-54 latków.

Najwyższe poziomy wskaźnika wpływu cyfrowego z perspektywy kategorii produktowych - podobnie jak w pierwszej edycji badania - odnotowano dla elektroniki, motoryzacji i mebli, natomiast najniższe dla żywności.

"Przed wizytą w sklepie sięgamy po urządzenia cyfrowe - przede wszystkich po smartfon - głównie po to, by porównywać ceny oraz wyszukiwać informacje o produktach, w tym o ich dostępności" - przekazano. Z kolei 30 proc. respondentów wskazuje, że przed zakupami korzysta z mediów społecznościowych, a największy wpływ na ich decyzje zakupowe mają Facebook i Youtube.

