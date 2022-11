Deloitte: branża ubezpieczeniowa jest w stanie szybko i skutecznie reagować na zagrożenia

Groźba światowej recesji, skutki inwazji Rosji na Ukrainę oraz inflacja ograniczają i zagrażają zyskowności firm ubezpieczeniowych - wskazano w raporcie firmy doradczej Deloitte. Zaznaczono, że branża jest w stanie szybko i skutecznie reagować na te zagrożenia.

Groźba światowej recesji, skutki inwazji Rosji na Ukrainę oraz inflacja należą do głównych czynników ograniczających wzrost i zagrażających zyskowności firm ubezpieczeniowych - stwierdzili autorzy raportu "2023 Insurance Outlook. Global insurance industry at a crossroads to shaping long-term success", przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte. W publikacji dodano, że kryzys wywołany przez Covid-19 wykazał, że branża "jest w stanie szybko i skutecznie reagować na tak poważne zagrożenia".

Zdaniem ekspertów Deloitte na sytuację ubezpieczycieli w 2023 r. będą wpływać też takie czynniki, jak rozwój innowacji, kształtowanie nowego podejścia do pracowników czy ESG.

Marcin Warszewski z Deloitte, cytowany w czwartkowej informacji, zwrócił uwagę, że ubezpieczyciele stoją przed wieloma wyzwaniami makroekonomicznymi i geopolitycznymi, które mogą hamować ich wzrost i obniżyć rentowność. "Długofalowe cele i priorytety branży powinny uwzględniać niewykorzystany potencjał innowacji technologicznych wdrożonych w trakcie pandemii, np. możliwości chmury" - stwierdził. Dodał, że firmy muszą też "aktywnie wyjść naprzeciw gwałtownie zmieniającym się oczekiwaniom ubezpieczających".

Jak wskazano w raporcie, w 2021 r. globalna składka w zakresie ubezpieczeń majątkowych wzrosła o 6,3 proc. "Napięta sytuacja ekonomiczna, związane z nią turbulencje i wysokie poziomy inflacji, a także systematycznie wzrastające koszty reasekuracji powodują jednak, że zyskowność ubezpieczycieli jest zagrożona" - zaznaczono. Dodano, że część klientów może rezygnować z ubezpieczania "pewnych ryzyk, aby zredukować koszty i ulżyć napiętym budżetom", ale np. małe i średnie przedsiębiorstwa poszukują m.in. nowych rozwiązań, oferujących większą elastyczność w zakresie warunków ubezpieczenia czy też bardziej całościowego spojrzenia na ryzyko ich działalności. "Cały czas rośnie zapotrzebowanie na ubezpieczenia cyber" - podkreślono.

Dodano, że wiąże się to wyzwaniem wyceny tego ryzyka: częstość ataków ransomware wzrosła o 235 proc. w ciągu 2 lat, a średnia wypłata w tym samym okresie - o 370 proc.

Eksperci zwrócili uwagę na rozwój rynku tzw. ubezpieczeń wbudowanych - kupowanych razem z innymi produktami czy usługami. "Szacuje się, że do 2030 r. globalny wolumen składek z tego typu ubezpieczeń osiągnie 722 mld dol., z czego 2/3 będzie przypadać na rynki w Chinach i USA" - stwierdzono.

W ocenie Deloitte ubezpieczenia na życie będą zmieniać się w nowym otoczeniu ekonomicznym. "Doświadczane obecnie na rynkach wysokie stopy procentowe mogą prowadzić do tego, że część ubezpieczycieli będzie zmieniać swój profil z +zapewniających ochronę+ na +zarządzających aktywami+" - wskazano.

Wskazano, że przestaje się też sprawdzać tzw. model one size fits all. "Klientów z różnych grup mogą natomiast lepiej przyciągnąć modułowe oferty, w których przeplatać będą się propozycje: z obszaru zdrowia, ochrony, inwestycji czy wellbeing" - uważa Adam Pasternak-Winiarski z Deloitte.

Jak zaznaczono w raporcie, w 2023 r. globalni ubezpieczyciele mogą stanąć przed wyzwaniami związanymi z zapewnieniem sobie potrzebnych pracowników, o ile nie wprowadzą istotnych zmian w podejściu do swojej kadry. Wskazano w tym kontekście na "work-life balance, możliwości rozwoju kariery i szkoleń, zrozumienia dla indywidualnych celów zatrudnionych czy kwestii społecznej odpowiedzialności biznesu".

Zdaniem ekspertów ubezpieczyciele mogą się spodziewać, że interesariusze coraz częściej będą oceniać ich podejście do zagadnień z obszaru zrównoważonego rozwoju, takie jak ryzyko klimatyczne, różnorodność i włączenie społeczne, sprawiedliwość i przejrzyste zarządzanie. "Te wszystkie elementy mogą stać się konkurencyjnym wyróżnikiem w walce o talenty, inwestorów i udział w rynku" - wskazano.

