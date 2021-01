Deloitte: klienci najczęściej kupują podstawowe ubezpieczenia komunikacyjne i mieszkaniowe

Klienci najczęściej decydują się na podstawowe oferty ubezpieczeń pojazdów i mieszkań - wynika z raportu firmy doradczej Deloitte. Konsumenci są też zainteresowani polisami, "które są wbudowane w inne produkty lub usługi".

Jak podkreślono pandemia COVID-19 sprawiła, że bardziej niż dotychczas zaczęliśmy dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, a w 2020 r. na całym świecie produkty ubezpieczeniowe cieszyły się większą popularnością.

Autorzy raportu dot. tendencji w sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych i mieszkaniowych "The future of home and motor insurance" wyróżnili kluczowe trendy, które mogą okazać się przydatne do stworzenia oferty ubezpieczeniowej. Jednym z nich jest wybór prostych i zrozumiałych rozwiązań. "Przejrzysta konstrukcja, łatwość zakupu oraz pewność, że cena ubezpieczenia jest adekwatna, a potencjalne szkody zostaną pokryte - to cechy produktu preferowane przez klientów na większości rynków" - wskazano w poniedziałkowej informacji prasowej. Konsumenci są też zainteresowani ubezpieczeniami, "które są wbudowane w inne produkty lub usługi".

Kolejny trend to wykorzystywanie w produktach ubezpieczeniowych rozwiązań opartych o internet rzeczy (Internet of Things), "jak użycie telematyki w ubezpieczeniach komunikacyjnych czy sieci czujników w mieszkaniach". Z raportu wynika jednak, że takie innowacje nadal budzą u konsumentów obawy. "Ostatni trend to efekt trwającej pandemii COVID-19, czyli zwiększenie zainteresowania produktami, które można kupić zdalnie i dowolnie je personalizować" - podkreślono.

Eksperci Deloitte wskazują, że klienci firm ubezpieczeniowych najbardziej cenią prostotę produktów i usług. Najwięcej, bo 29 proc. badanych wybrałoby podstawową wersję ubezpieczenia, czyli polisę gwarantującą pełną ochronę nieruchomości, której cena opiera się na wartości, lokalizacji i cechach budynku, a także wcześniejszej historii ubezpieczeniowej klienta.

W przypadku zakupu ubezpieczenia na dom, podstawowa wersja produktu jest pierwszym wyborem we wszystkich badanych krajach oprócz Chin. Po ten rodzaj najchętniej sięgają Brytyjczycy (43 proc.), Niemcy (34 proc.) i Amerykanie (33 proc.). Podstawowy wariant polisy jest najpopularniejszy również przy wyborze ubezpieczenia komunikacyjnego. Najczęściej jest wybierany przez Brytyjczyków (41 proc.), Niemców (38 proc.) i Amerykanów (33 proc.). Badani wybraliby również ubezpieczenie, "które mogą sami kontrolować i dopasowywać". Tak wskazało 24 proc. Chińczyków, 23 proc. Niemców i 21 proc. Kanadyjczyków.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że globalnie 54 proc. badanych zdecydowałoby się podzielić swoją historią kredytową z ubezpieczycielem w zamian za niższą składkę czy produkt dopasowany do ich potrzeb. Najbardziej skłonni do przekazywania takich informacji są Chińczycy (57 proc.), Włosi (55 proc.) i Japończycy (54 proc.). Z kolei najmniej entuzjastyczni w tej kwestii są Niemcy (34 proc.).

Z raportu wynika też, że konsumenci stale porównują oferty polis dostępnych na rynku. W ostatnim roku jedna czwarta posiadaczy ubezpieczenia komunikacyjnego i jedna piąta z ubezpieczeniem nieruchomości zmieniła dostawcę. "Klienci na całym świecie, także w Polsce, chcą być pewni, że wybrana przez nich oferta zapewni im maksymalny możliwy zakres za konkurencyjną cenę" - wskazał cytowany w informacji Marcin Piskorski, Partner w Deloitte Polska.

Raport "The future of home and motor insurance" prezentuje wyniki badania potrzeb klientów sektora ubezpieczeń komunikacyjnych i mieszkaniowych. W badaniu wzięło udział 8 tys. konsumentów z 8 krajów: Australii, Kanady, Chin, Niemiec, Włoch, Japonii, Wielkiej Brytanii i USA.