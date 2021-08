Deloitte: nadzory finansowe wymagają szybszej identyfikacji wzrostu ryzyka kredytowego

Dobra sytuacja gospodarcza sprawia, że konieczne będzie nowe podejście do niektórych kwestii regulacyjnych sektora finansowego. Dotyczy to przede wszystkim ryzyka kredytowego czy odporności operacyjnej - wynika z opublikowanego we wtorek raportu firmy Deloitte.

W ostatnich sześciu miesiącach skuteczne programy szczepień, luzowanie kolejnych pandemicznych obostrzeń w niektórych krajach oraz kontynuacja rządowego wsparcia złagodziły ekonomiczne skutki spowolnienia światowej gospodarki w 2020 r. Wbrew oczekiwaniom wyrażanym jeszcze na przełomie roku, perspektywy ekonomiczne dla sektora finansowego okazały się bardziej optymistyczne niż zakładano. Będzie to miało konsekwencje dla niektórych obszarów działań regulacyjnych w tej branży - wynika z opublikowanego we wtorek raportu firmy doradczej Deloitte.

Eksperci Deloitte zwracają uwagę, że organy nadzoru obecnie wymagają szybkiej identyfikacji wzrostu ryzyka kredytowego. Przedsiębiorstwa muszą również zmierzyć się z długotrwałymi wyzwaniami dotyczącym ich rentowności. Dotyczy to przede wszystkim nowych podmiotów, które od początku swojej działalności muszą wpasować się w postpandemiczne warunki rynkowe.

Według przewidywań specjalistów z Deloitte, instytucje nadzorujące mogą w przyszłości oczekiwać, że przedstawiciele sektora finansowego będą powszechniej stosować nowe, wyższe standardy obsługi swoich klientów, zwłaszcza w zakresie windykacji. Poza tym w 2021 r. zaobserwowano rosnącą zgodność podejścia różnych organów regulacyjnych do odporności operacyjnej. Dały one do zrozumienia, że oczekują od firm wzięcia pod uwagę jeszcze gorszych scenariuszy zakłóceń operacyjnych niż te, których doświadczyły w szczytowym momencie pandemii.

Deloitte w raporcie zwróciło uwagę, że wprowadzanie innowacji biznesowych i technologicznych w sektorze usług finansowych wciąż nabiera tempa. Z jednej strony powodują one, że instytucje regulacyjne z większą uwagą przyglądają się ich potencjalnemu wpływowi na kondycję finansową firm i zdolność reagowania na możliwe zakłócenia w funkcjonowaniu branży. Według ekspertów Deloitte podmioty muszą sprawnie reagować na obawy organów nadzoru dotyczące cyfryzacji, w zakresie bezpieczeństwa klientów i ich danych oraz wykorzystaniu rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji.

Eksperci firmy doradczej przypomnieli także o dużym wyzwaniu, jakie stanowi reforma stawek IBOR i ich zastąpienie nowymi stopami referencyjnymi do końca roku. Organy nadzoru i regulatorzy będą wywierać presję, aby kwestia zmiany stawek IBOR nie stała się nowym powodem do sporów. W Polsce dodatkową komplikacją pozostaje kwestia kredytów frankowych, również opartych o zmienną stawkę.

