Deloitte: największe światowe sieci detaliczne poprawiły swoje wyniki finansowe

Największe światowe sieci detaliczne poprawiły swoje wyniki finansowe po pandemicznych latach - wynika z raportu Deloitte. Wpływy ze sprzedaży detalicznej dla 250 największych firm w minionym roku obrotowym wyniosły 5,7 bln dolarów; średnio to 22,6 mld dolarów na firmę - dodano.

Jak wynika z raportu "Global Powers of Retailing 2023. Revenue growth and continued focus on sustainability", przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte, w minionym roku obrotowym (kończącym się najpóźniej w czerwcu 2022 r.) przychody 250 największych detalistów na świecie wzrosły o 8,5 proc.

Liderem pozostaje sieć Walmart, a amerykańskie firmy umocniły swoją pozycję na tym rynku.

"Po trudniejszych dla branży pandemicznych latach największe światowe sieci detaliczne poprawiły swoje wyniki finansowe i inwestują w działalność zgodną ze zrównoważonym rozwojem, który staje się coraz bardziej istotny dla wielu grup konsumentów" - wynika z udostępnionego we wtorek raportu Deloitte.

Jak wskazano, aby znaleźć się w rankingu Top 250, firma musiała osiągnąć przychód o wartości co najmniej 4,5 mld dolarów. "Łącznie wpływy ze sprzedaży detalicznej dla 250 największych firm wyniosły 5,7 bln dolarów, co w przybliżeniu oznacza średnio 22,6 mld dolarów na firmę" - przekazano. Detaliści z rankingu Deloitte zanotowali marżę zysku netto na poziomie 4,3 proc., zatem o 1 pkt proc. więcej niż przed rokiem.

"W omawianym okresie rynek detaliczny uległ wyraźnej poprawie. Zmiany na korzyść wynikają z częściowego złagodzenia ograniczeń związanych z COVID-19 oraz powrotu konsumentów do konsumpcji oraz nawyków zakupowych sprzed pandemii. Przed rynkiem jednak nowe wyzwania na horyzoncie, wynikające z rosnących cen, osłabiających się nastrojów konsumenckich, a także sytuacji geopolitycznej" - skomentował Bartosz Bobczyński z Deloitte.

Według Deloitte w ciągu najbliższego roku będzie można prawdopodobnie zaobserwować stabilizację lub odwrócenie się procesów gwałtownego wzrostu inflacji i zwyżkowania cen, a przy tym zakłócenia w globalnym łańcuchu dostaw nie powinny już tak doskwierać sieciom handlowym jak w roku poprzednim. "Jednocześnie należy spodziewać się, że wywołane wojną między Rosją a Ukrainą oraz zmianami klimatycznymi zakłócenia gospodarcze będą się utrzymywać" - wskazano.

Z danych Deloitte wynika, że 10 największych detalistów na świecie ma 34 proc. udziału w łącznych przychodach Top 250, a ich wzrost przychodów to 12,4 proc.

"Trzej najlepsi sprzedawcy utrzymali swoje pozycje. Tak jak w poprzednich latach liderem jest amerykański gigant Walmart. Jego przychody w minionym roku obrotowym wzrosły o 2,4 proc." - podano. Na drugim miejscu znajduje się Amazon ze wzrostem w wysokości 12 proc., a na trzecim Costco Wholesale Corporation ze sprzedażą wyższą o 17,5 proc. niż rok wcześniej. Wszystkie trzy firmy pochodzą ze Stanów Zjednoczonych.

Jak podało Deloitte, w pierwszej dziesiątce znajdują się trzy firmy niewywodzące się z USA: niemiecki Schwarz (właściciel sieci Lidl i Kaufland, miejsce 4.), chiński JD.com (miejsce 7.) oraz niemiecki Aldi Einkauf (miejsce 9.).

Najwięcej z 250 najlepszych sprzedawców ma swoją główną siedzibę w Europie - 90. Ich udział w przychodach Top 250 wyniósł 33,2 proc., pod tym względem ustępując firmom amerykańskim, których udział wynosi aż 47,9 proc.

Z raportu wynika, że sprzedawcy odzieży i akcesoriów wyprzedzili inne sektory, osiągając wzrost przychodów o 31,3 proc. Drugie pod tym względem okazały się sieci oferujące zróżnicowany asortyment (15,6 proc.). Do sektora dóbr konsumpcyjnych (FMCG) należy ponad połowa firm na liście Deloitte (136). Razem wygenerowały one 63,8 proc. przychodów Top 250.

Raport przedstawia największych na świecie detalistów w oparciu o skonsolidowaną wielkość sprzedaży za rok obrotowy 2021 (definiowany jako rok obrotowy obejmujący okres 12 miesięcy od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2022) i ogólnie dostępne dane, oraz zawiera ocenę wyników w podziale na poszczególne regiony geograficzne i sektory produktów. Raport omawia również kluczowe trendy kształtujące rynek sieci detalicznych.

