Deloitte: zasady opodatkowania będą kluczem do popularyzacji fundacji rodzinnych

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej daje realną szansę na utrzymanie krajowych firm rodzinnych w rękach rodziny oraz na akumulację polskiego kapitału. Kluczem do popularyzacji tego rozwiązania będą zasady opodatkowania - ocenia w środę kancelaria Deloitte Legal.

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wraz z Ministerstwem Finansów trafił do konsultacji publicznych, które potrwają do 22 kwietnia.

Zgodnie z założeniami projektu fundacja rodzinna ma być nową osobą prawną, która będzie gromadzić majątek rodzinny i zarządzać nim zgodnie z wolą fundatora, zapewniając środki dla beneficjentów. Beneficjentem będzie mogła zostać osoba fizyczna i organizacja pożytku publicznego (OPP). Z dochodów i majątku fundacji będzie można finansować np. koszty utrzymania, kształcenia czy leczenia beneficjentów albo cele statutowe OPP.

Kancelaria Deloitte Legal oceniła, że jeśli projekt wejdzie w życie, przedsiębiorstwa rodzinne kierowane przez żyjących jeszcze założycieli będą miały szansę na przekształcenie się w wielopokoleniowe firmy, które zachowają rodzinny charakter.

Jak wskazali eksperci kancelarii, po wstępnej analizie projektu ustawy uznać należy go za dobry punkt startowy do dyskusji o ostatecznym kształcie zasad funkcjonowania polskiej fundacji rodzinnej. Według prawników kluczem do popularyzacji fundacji rodzinnych z pewnością będą zasady ich opodatkowania. Jeśli nie będą one porównywalne z innymi formami prowadzenia działalności, konstrukcja fundacji będzie rzadko stosowana - podkreślili.

"Najważniejsze założenia dotyczące fundacji rodzinnej zostały naszym zdaniem uwzględnione, choć w kilku miejscach projekt może wymagać modyfikacji i doprecyzowania. Niestety o tak pozytywnych ocenach nie można mówić, analizując rozwiązania podatkowe związane z projektowaną fundacją rodzinną" - ocenili.

Według prawników Deloitte z korzystnych zapisów podatkowych zauważyć warto, że zgodnie z obecnym projektem wniesienie majątku do fundacji rodzinnej przez fundatora nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wypłata świadczeń fundacji rodzinnej na rzecz uprzywilejowanych beneficjentów ma być zwolniona z podatku od spadków i darowizn, jeżeli przedmiotem świadczenia jest mienie wniesione do fundacji przez danego fundatora (co istotne w sytuacji, gdy będzie więcej niż jeden).

"Niezbyt precyzyjna i logicznie sprzeczna definicja obejmuje mienie wniesione przez fundatora fundacji rodzinnej oraz dochody z niego oraz fundusz operatywny (zgodnie z art. 15 projektu fundusz ten stanowi mienie wniesione przez fundatora)" - podali.

Prawnicy dodali, że z pozostałych regulacji podatkowych warto wskazać na te następujące od otrzymanych świadczeń fundacji rodzinnej powyżej wartości mienia wniesionego przez fundatora. Beneficjenci uprzywilejowani oraz w każdym przypadku wszyscy pozostali beneficjenci fundacji zapłacą zryczałtowany podatek od spadków i darowizny wg nowej 19-proc. stawki.

Eksperci Deloitte wskazali, że fundacja rodzinna ma być podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, który będzie opodatkowywał swoje dochody wg podstawowej 19-proc. stawki podatkowej. Dodali, że w stosunku do fundacji nie znajdzie zastosowania zwolnienie z opodatkowania dochodów, nawet jeżeli będą one przekazywane na cele statutowe. Nie będzie również możliwości zastosowania 9-proc. podatku CIT. Wypłata dywidendy przez spółki na rzecz fundacji rodzinnej nie będzie korzystała ze zwolnienia dywidendowego.

Według MRPiT powołanie fundacji rodzinnej pozwoli ochronić zgromadzony przez fundatora majątek przed rozdrobnieniem. Jak wyjaśnił PAP wiceszef MRPiT ze względu na istotę fundacji rodzinnej i koszty związane z jej działalnością. Taką instytucją mogą być zainteresowane przede wszystkim osoby prowadzące biznes na większą skalę.

Fundacja rodzinna - podobnie jak inne osoby prawne - będzie działać poprzez zarząd i będzie mogła podlegać nadzorowi rady protektorów. Beneficjenci utworzą tzw. zgromadzenie beneficjentów, które będzie się zbierać tylko w wyjątkowych przypadkach (np. przy uzupełnianiu składu danego organu). Według resortu zapewni to niezbędny wpływ rodziny na najważniejsze kwestie związane w działalnością fundacji rodzinnej w perspektywie wielu lat.

Resort zakłada, że dzięki fundacji rodzinnej przede wszystkim zostanie zapewniony mechanizm skutecznej wielopokoleniowej sukcesji. Łatwiejsze ma być też "budowanie ładu rodzinnego i korporacyjnego poprzez oddzielenie biznesu od spraw rodzinnych". Zaznaczono, że fundacja rodzinna służy też akumulacji i ochronie rodzimego kapitału.

MRPiT dodało, że fundacja rodzinna służy długoterminowemu zabezpieczaniu i pomnażaniu majątku, więc pierwsze efekty funkcjonowania w Polsce fundacji rodzinnych będą widoczne "po dłuższym czasie obowiązywania nowych przepisów".

