Dera o spotkaniu prezydenta z Kerrym: bardzo ważne konsultacje dot. transformacji energetycznej

To były bardzo ważne konsultacje między Polską a Stanami Zjednoczonymi dotyczące transformacji energetycznej - tak o spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA ds. klimatu Johnem Kerrym mówił w środę prezydencki minister Andrzej Dera.

Duda spotkał się z Kerrym we wtorek w Warszawie, gdzie specjalny wysłannik prezydenta USA ds. klimatu rozmawiał także z premierem Mateuszem Morawieckim.

"To są to bardzo ważne konsultacje między Polską a Stanami Zjednoczonymi" - powiedział w środę w Programie 1 Polskiego Radia prezydencki minister Andrzej Dera, pytany o szczegóły spotkania Dudy z Kerrym. Wskazał, że "w kontekście wojny całkowita transformacja energetyczna, pójście w nowe technologie, które będą chronić klimat", jest ważna.

"Przecież my nie ukrywamy, że jesteśmy w trakcie rozmów dotyczących energetyki atomowej, bo - jeśli mamy zrobić tę transformację - to musimy zastąpić węgiel stałym źródłem" - mówił. "Jesteśmy zwolennikami energetyki jądrowej, jesteśmy zwolennikami dywersyfikacji energetycznej, stąd bardzo ważne kontrakty ze Stanami Zjednoczonymi dotyczącymi sprowadzania gazu skroplonego" - podkreślił. Dodał, że są to "bardzo poważne rozmowy", a także "bardzo poważne wieloletnie patrzenie na to, co trzeba zrobić" w tej kwestii.

Podkreślił, że będzie następowała zmiana dotycząca energetyki, która skutkować będzie czystszym klimatem, ale - zaznaczył - jest to wieloletni proces. "I te rozmowy są kluczowe dotyczące, po pierwsze - współpracy polsko-amerykańskiej, jako jednego z fundamentów tej transformacji, i bieżących spraw dotyczycących zabezpieczenia energetycznego, żeby nie być zależnym od Rosji" - podkreślił.

Podczas wizyty w Warszawie Kerry spotkał się także z premierem Morawieckim. Jak poinformowała kancelaria premiera, głównymi tematami spotkania były kwestie związane z energetyką, odnawialnymi źródłami energii, a także obecną sytuacją geopolityczną.

Na otwartym dla mediów spotkaniu Kerry mówił, iż Polska "podejmuje realne kroki, by przyczynić się do transformacji energetycznej. "Obserwowałem elektryczne autobusy poruszające się po mieście i ta transformacja prowadzi również do powstawania miejsc pracy, ale też do budowania czystszej i lepszej przyszłości" - podkreślił.

Stwierdził, że "wyzwaniem dla nas wszystkich obecnie jest to, że żadne państwo nie jest w stanie rozwiązać problemu samodzielnie". "Wszyscy wspólnie będziemy musieli brać udział w tej transformacji, ograniczać emisję, a tymczasem nie robimy takich postępów, jak powinniśmy, więc będziemy o tym rozmawiać" - dodał.

Kerry podkreślił, że choć szczyt klimatyczny COP26 w Glasgow odbył się przed rosyjską inwazją na Ukrainę, to "kryzys klimatyczny nie zatrzymał się ze względu na inwazję, na wojnę, więc musimy również kontynuować wysiłki na rzecz klimatu w dobrze przemyślany sposób".

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl