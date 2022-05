Derusyfikacja Krajowego Planu Odbudowy. Apel do rządu

Przedstawiciele samorządów, pracodawców oraz organizacji pozarządowych zaapelowali do rządu o wprowadzenie zmian w Krajowym Planie Odbudowy (KPO), które umożliwią uniezależnienie Polski od importu paliw z Rosji i zapewnią nam bezpieczeństwo energetyczne.

- Wojna w Ukrainie zmieniła rzeczywistość, w której żyjemy, dlatego apelujemy o dostosowanie KPO i innych dokumentów państwowych do nowych czasów - mówiono trakcie konferencji prasowej w Sejmie.

Sygnatariusze apelu podkreślają konieczność podania do publicznej wiadomości zawartości uzgodnionego z Komisją Europejską Krajowego Planu Odbudowy.

W apelu podkreślono konieczność zwiększenia w KPO finansowania transportu publicznego oraz skoncentrowania działań na rozwoju linii regionalnych.

- Wojna w Ukrainie zmieniła rzeczywistość, w której żyjemy, dlatego apelujemy o dostosowanie KPO i innych dokumentów państwowych do nowych czasów. Polska gospodarka potrzebuje uniezależnienia od paliw kopalnych. KPO może być kluczowym narzędziem do przeprowadzenia tej epokowej zmiany i uniezależnienia gospodarki od paliw kopalnych - mówił 27 maja 2022 roku w trakcie konferencji prasowej w Sejmie Marcin Korolec, dyrektor Instytutu Zielonej Gospodarki.

Sygnatariusze apelu podkreślają konieczność podania do publicznej wiadomości zawartości uzgodnionego z Komisją Europejską Krajowego Planu Odbudowy oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych, których celem byłoby dostosowanie zawartości KPO i strategii rządowych do wyzwań związanych z derusyfikacją polskiej gospodarki.

- Komitet Monitorujący Krajowy Plan Odbudowy to nie może być ciało fasadowe. W odpowiedniej proporcji muszą się tam znaleźć przedstawiciele niezależnych od władzy podmiotów, w tym organizacji pozarządowych. Sprawa ta nabiera jeszcze większego znaczenia, gdy dochodzi w Polsce do naruszenia reguły praworządności i Karty Praw Podstawowych UE, a także w kontekście ogromnych wyzwań związanych z troską o klimat i ochronę środowiska - zaznaczyła Iwona Janicka, członkini zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP).

W apelu podkreślono także konieczność zwiększenia w KPO finansowania transportu publicznego oraz skoncentrowania działań na rozwoju linii regionalnych, ich modernizacji i zapewnienia wysokiej częstotliwości kursowania pociągów.

- Polski transport publiczny nie osiągnąłby swojego poziomu jakościowego, gdyby nie środki UE. Po pandemii musimy na nowo zbudować zaufanie pasażerów do niego. Nie stanie się to za pomocą zaklęć, ale inwestycji w zmodernizowane tory czy nowoczesny tabor. Na przeszło 4 mld euro zapisane w KPO czekają od dawna pasażerowie, producenci taboru czy przedsiębiorcy budowlani. To ważne pieniądze z punktu widzenia budowy zielonej Polski - podkreślał Adrian Furgalski, przewodniczący zarządu Związku Pracodawców Rynku Kolejowego.

Apel podpisany przez organizacje pozarządowe, samorządy i przedstawicieli przedsiębiorców i pracodawców został wysłany do prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, marszałek Sejmu Elżbiety Witek, marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego i ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy.

