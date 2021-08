Desa idzie na giełdę. Sztuka pojawi się na głównym parkiecie

Desa, największy i najstarszy dom aukcyjny w Polsce, planuje debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Złożyła już prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka będzie pierwszym przedstawicielem tego sektora na polskiej giełdzie.

Perspektywiczny rynek

Kurs na giełdę

Bardzo silnie rozwinął się też segment aukcji on-line. Trend przenoszenia aukcji do internetu rozpoczął się wraz z wybuchem pandemii na początku 2020 roku. Ich ogromną zaletą jest różnorodność. W 2020 roku odbyły się aukcje m.in. grafiki, rzemiosła, ikon, designu, komiksu, ilustracji, fotografii, rzeźby czy plakatu. Tu też liderem była Desa, która zorganizowała ponad 60 aukcji on-line.Jak wynika z komunikatu, w skład Grupy Desa wchodzi kilka firm. Desa Unicum prowadzi dom aukcyjny zajmujący się pośrednictwem w sprzedaży dzieł sztuki, antyków i przedmiotów kolekcjonerskich. Ma w ofercie także krótko- i długoterminowe inwestowanie w dzieła sztuki oraz obiekty kolekcjonerskie prowadzone głównie przez spółkę Keil Art.Spółka Desa Modern prowadzi galerię sztuki: zajmuje się m.in. produkcją i sprzedażą inkografii, serigrafii oraz limitowanych serii przedmiotów kolekcjonerskich z reprodukcjami dzieł sztuki.Grupa świadczy ponadto specjalistyczne usługi logistyczno-spedycyjne w zakresie transportu, pakowania i magazynowania dzieł sztuki, pośrednictwo w ich ubezpieczeniu, usługi finansowe polegające na udzielaniu pożyczek na zakup lub pod zastaw dzieł sztuki, przeprowadzanie ich wyceny i konserwacji, a także pośrednictwo w oprawie obrazów oraz inne usługi związane z obrotem dziełami sztuki, jak doradztwo w zakresie inwestycji czy zarządzanie kolekcjami.Przychody grupy ze sprzedaży wzrosły z 43,5 mln zł w 2018 roku do 72,4 mln zł w 2020 roku (CAGR w wysokości 29 proc.). W tym okresie nastąpił też wzrost EBITDA z działalności kontynuowanej - z 11,6 mln zł w 2018 roku do 26,5 mln zł w roku 2020 (CAGR w wysokości 51 proc.). Przełożyło się to na zwiększenie marży EBITDA z 26,7 proc. do 36,7 proc.- Nasza strategia nastawiona jest na dalszy dynamiczny wzrost. Sprzyjają nam bardzo dobre perspektywy polskiego rynku sztuki. W opinii ekspertów oczekiwana średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) rynku dzieł sztuk i antyków w Polsce w najbliższych latach to ponad 24 proc. Uznaliśmy, że to bardzo dobry moment na kolejny ważny krok w historii naszej spółki: przeprowadzenie oferty publicznej – poinformował cytowany w komunikacie prezes Juliusz Windorbski.Teraz pora na debiut giełdowy. „Desa, działająca na rynku obrotu dziełami sztuki, złożyła prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego w związku z rozważaną pierwszą ofertą publiczną i rozpoczęciem notowań na rynku podstawowym GPW - podała spółka w komunikacie prasowym. Będzie pierwszym przedstawicielem tego segmentu na polskiej giełdzie.Ten rok już możemy zaliczyć do rekordowych pod względem debiutów giełdowych. Na głównym parkiecie do tej pory pojawiło się 11 nowych spółek i jeszcze 7 podmiotów może do końca roku rozpocząć IPO.Rekordowym tegorocznym debiutem było IPO Pepco Group o wartości całej oferty 3,7 mld zł. Kolejne to Huuuge - 1,67 mld zł, ONDE - 444,5 mln zł, Shoper - 363 mln zł, Vercom – 225 mln zł, Cavatina Holding - 187,5 mln zł, Captor Therapeutics - 184 mln zł i in.Obecnie w Komisji Nadzoru Finansowego trwa procedowanie pięciu prospektów emisyjnych spółek zamierzających przeprowadzić IPO i wejść na główny parkiet GPW. Złożono także dwa prospekty emisyjne spółek, które już są notowane w alternatywnym systemie obrotów NewConnect.