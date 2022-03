Deszczyca: Rząd polski jest przygotowany, żeby wydawać niezbędne PESEL-e dla obywateli Ukrainy

Rząd polski jest przygotowany, żeby wydawać niezbędne PESEL-e dla obywateli Ukrainy, którzy z kolei będą mogli korzystać z pomocy socjalnej, medycznej i ze szkół, z systemu edukacji - powiedział w niedzielę w Warszawie ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca.

Podczas briefingu prasowego dotyczącego wsparcia dla obywateli Ukrainy Deszczyca podkreślił, że współpraca między rządami polskim i ukraińskim w tym zakresie "już trwa".

"Mamy ponad 1,5 mln osób, które przekroczyły granicę ukraińsko-polską. W większości to są kobiety i dzieci. Większość z nich wciąż znajduje się w województwach przygranicznych. Zachęcamy ich do tego, żeby mogli skorzystać z przygotowanych miejsc do zamieszkania i pobytu w innych województwach. Też zachęcamy do tego, żeby niejednocześnie, nie w tym samym czasie składali niezbędne papiery przede wszystkim dla otrzymania PESEL-u, a robili to krok po kroku, żeby można było sprawnie wydawać dokumenty" - powiedział.

Dodał, że "rząd polski jest przygotowany, żeby wydawać niezbędne PESEL-e dla obywateli Ukrainy, którzy z kolei będą mogli korzystać z pomocy socjalnej, medycznej i ze szkół, z systemu edukacji".

"Mamy przed sobą też dość trudne wyzwanie. To opieka nad chorymi dziećmi. Ona wymaga współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Infrastruktury, bo potrzebna jest też pomoc w transportowaniu. Także to jest bardzo delikatny temat, ale próbujemy wybudować taką współpracę, żeby ona na pewno się sprawdziła" - zwrócił uwagę ambasador Ukrainy w Polsce.

