Develia za 100 mln euro przejmuje polskie spółki od Francuzów

Spółka deweloperska Develia podpisała przedwstępną umowę nabycia 100 procent udziałów polskich spółek zależnych od francuskiej firmy Nexity. Ustalona cena w umowie opiewa na 100 milionów euro, czyli około 453 miliony złotych.

- Przejęcie Nexity pozwoli nam zwiększyć potencjał rozwojowy spółki na rynku mieszkaniowym. Przede wszystkim istotnie poszerzymy ofertę w dwóch ważnych dla nas aglomeracjach w Polsce, w Warszawie i w Krakowie. Wejdziemy także do Poznania, gdzie byliśmy dotychczas obecni. Transakcja przybliży nas do realizacji jednego z naszych strategicznych celów, jakim jest zwiększenie skali działania w segmencie mieszkaniowym do poziomu sprzedaży ponad 3 tysięcy mieszkań - mówi cytowany w komunikacie prezes Develii Andrzej Oślizło.

Grupa Nexity pozbywa się polskiego biznesu mieszkaniowego zgodnie z przyjętą strategią ograniczenia rozwoju na zagranicznych rynkach i zmniejszenia zadłużenia. Niebawem sprzedana zostanie także portugalska część biznesu.

Dzięki temu przejęciu Develia zwiększy liczbę mieszkań w budowie o około 1,4 tysiąca oraz bank ziemi o około 2,2 tysiąca lokali w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.

Głównymi akcjonariuszami spółki Develia są OFE PZU "Złota Jesień" (z pakietem 19,06 procent), OFE Nationale-Nederlanden (18,65 procent), OFE Allianz Polska (18,23 procent), OFE PKO BP Bankowy (5,54 procent).

Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2007 roku.

