Deweloperzy odczuli tąpnięcie na rynku mieszkaniowym. I to jak

Wysoka inflacja, wysokie stopy procentowe, niedostępność kredytów mieszkaniowych, wojna na Ukrainie i zbliżająca się recesja oraz wywołana tym niepewność mogą być głównymi powodami spadku sprzedaży mieszkań przez deweloperów.

Zgodnie z informacjami Biura Informacji Kredytowej o 68,7 proc. rok do roku spadła wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe.

Od trzeciego kwartału 2021 r. rosnący koszt finansowania bankowego przyczynił się do ograniczenia popytu na kredyt mieszkaniowy.

Najbardziej odczuwalnym wyzwaniem dla sektora deweloperskiego były kwestie administracyjne, a głównie opóźnienia w wydawaniu zgód i decyzji.

Spada przy tym sprzedaż zarówno mieszkań dla klientów indywidualnych, jak i dla instytucjonalnych (idzie tu głównie o fundusze PRS, zajmujące się instytucjonalnym najmem mieszkań). Na rynku mieszkaniowym w sześciu największych aglomeracjach w Polsce nastąpił spadek sprzedaży.

BIK: Zdecydowanie mniej kredytów mieszkaniowych

Zgodnie z informacjami Biura Informacji Kredytowej o 68,7 proc. rok do roku spadła wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe, które zostały złożone w październiku 2022 r. Informuje o tym BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM). Wynika z niego, że w październiku 2022 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 68,7 proc. w porównaniu do października 2021 r.

Jak informuje BIK, w październiku 2022 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 13,02 tys. potencjalnych kredytobiorców. W relacji do 39,66 tys. w roku poprzednim stanowi to spadek o 67,2 proc. W porównaniu do września 2022 r. liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy obniżyła się o 4,1 proc.

Niższa była także średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego. W październiku bieżącego roku wyniosła 336,66 tys. zł. Była skromniejsza o 4,5 proc. w stosunku do wartości z października 2021 r. Spadła także o 0,3 proc. w porównaniu do września 2022 r.

W raporcie NBP analizuje sytuację rynku mieszkaniowego

W raporcie NBP "Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2021 r." wskazano, że głównymi przyczynami wysokiego popytu obserwowanego w sektorze nieruchomości w 2021 r. były w budownictwie ogólnym - projekty infrastrukturalne, wspierane finansowaniem unijnym; w sektorze komercyjnym - niskie stopy procentowe w strefie euro; w budownictwie mieszkaniowym - czynniki strukturalne.

Raport wymienia jako istotne następujące czynniki strukturalne: rosnące dochody gospodarstw domowych, niedobór powierzchni mieszkaniowej w dużych miastach oraz niski do trzeciego kwartału 2021 r. koszt kredytu bankowego oraz traktowanie mieszkania jako lokaty oszczędności.

Jak zauważono w raporcie, od trzeciego kwartału 2021 r. rosnący koszt finansowania bankowego przyczynił się do ograniczenia popytu na kredyt mieszkaniowy. Z czasem znalazło to odzwierciedlenie w niższym popycie na nieruchomości mieszkalne.

Przeszkody dla rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce

Według zaprezentowanych w raporcie danych uzyskanych od ankietowanych przedsiębiorstw deweloperskich oraz informacji udzielonych podczas wywiadów, najbardziej odczuwalnym wyzwaniem dla sektora deweloperskiego były kwestie administracyjne, a głównie - opóźnienia w wydawaniu zgód i decyzji.

W tym wypadku, zdaniem deweloperów, powstająca w związku z tym niepewność przełożyła się bezpośrednio na poziom oferty deweloperów, na koszty prowadzenia inwestycji oraz zdolność do sprawnego uruchamiania nowych i wydawania do użytkowania zrealizowanych mieszkań. To jednak, zdaniem autorów raportu, w przypadkach napięć na rynku sytuacja dosyć typowa.

Znaczą­co nasiliły się w 2021 r. wzrost cen materiałów budowlanych i opóźnienia w ich dostawach. Deweloperzy akcentowali także, że w ich wypadku mniejsze znaczenie miały ograniczenia w dostępie do gruntów budowlanych i niedobór pracowników, w tym głównie wykwalifikowanych oraz wzrost kosztów z tytułu wynagrodzeń.

Wskazać też trzeba, że w 2021 r., w porównaniu do 2020 r., mniej dotkliwymi czynnikami w procesie produkcji mieszkań były trudności w znalezieniu wykonawców projektów, obciążenia na rzecz budżetu i trudności w uzyskaniu finansowania zewnętrznego.

W raporcie uwypuklono, że na koniec 2021 r. firmy budowlane do największych zakłóceń w prowadzeniu działalności również, jak deweloperzy, zaliczali rosnące ceny materiałów budowlanych, niedobór pracowników wykwalifikowanych, opóźnienia w dostawach materiałów oraz rosnące ceny usług podwykonawców i trudności w ich pozyskaniu. Wyszczególnili także wydłużające­ się i czasochłonne czynności administracyjne, w tym w zatrudnieniu obcokrajowców.

Prezentowane dane znalazły odzwierciedlenie w działalności firm deweloperskich

I tak np. Develia za trzeci kwartał 2022 r. uzyskała niższe przychody ze sprzedaży - na poziomie 200,474 mln zł - w porównaniu do ubiegłego roku, które dla tego samego okresu wyniosły 219,588 mln zł. Podobnie sytuacja ma się przy porównaniu przychodów (narastająco) za trzy kwartały 2021 r., które wyniosły wtedy 596,332 mln zł. Dla analogicznego okresu bieżącego roku kwoty te wyniosły 320,297 mln zł.

Podobną sytuacje zaobserwowano w przypadku Globe Trade Center (GTC), w której przypadku przychody w trzecim kwartale wyniosły 41,8 mln euro wobec 45,6 mln euro za analogiczny okres roku ubiegłego. Po trzech kwartałach 2022 r. liczone narastająco przychody GTC wyniosły 126,1 mln euro, w porównaniu do 124,4 mln euro uzyskanych przed rokiem.

Patrząc na bieżące notowania indeksów WIG-budownictwo: jego bieżąca wartość wynosi 3763,97 pkt., a dla WIG-nieruchomości 2466,01 pkt. Wartość tego ostatniego indeksu na 21 października 2022 r. wynosiła 2335,97 pkt., a na 22 listopada 2021 r. 2774,93 pkt., co wskazuje na znaczący spadek wartości indeksu. W przypadku WIG-budownictwo rok temu wartość tego indeksu wynosiła 3890,85 pkt. (niewielki spadek w stosunku do wartości bieżącej indeksu).

