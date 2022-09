Dezintegracja Unii zagraża suwerenności Polski

Traktowanie Unii jako zbioru państw narodowych opartych tylko na wspólnym rynku ograniczyłoby nasze szanse rozwojowe. Dlatego nie wyobrażam sobie zerwania z Unią pod hasłem, że dominują w niej Niemcy - mówi prof. Paweł Wojciechowski, szef Rady Gospodarczej Polski 2050.

Największą korzyścią naszego członkostwa w UE jest nie tyle dostęp do unijnego finansowania, co budowa instytucji oraz dostęp do wielkiego unijnego rynku z 450 mln konsumentów, na którym możemy sprzedawać swoje produkty bez cła czy innych restrykcji - mówi Paweł Wojciechowski.



Uruchomienie mechanizmu dezintegracyjnego byłoby bardzo nieodpowiedzialne. Szukanie wroga zewnętrznego bez uczciwego pokazania, jak funkcjonuje współczesna gospodarka, działa na szkodę polskiej racji stanu - ocenia współpracownik Szymona Hołowni.

Według niego, wojna powinna zadziałać na rzecz budowy gospodarki opartej na energii ze słońca i wiatru. - To są surowce nie na 200 lat tak jak węgiel, na którym Polska stoi, choć widać, że coraz bardziej chwiejnie, ale OZE jest na 5 mld lat - twierdzi.

Premier Morawiecki mówi, że poradzimy sobie bez pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Ja wiem, że biznes oczami wyobraźni widział już zamówienia opłacane z tych unijnych środków. Ale, jak to się mówi, nie wolno dzielić skóry na niedźwiedziu. Jak problemy z KPO rzutują, pana zdaniem, na naszą sytuację gospodarczą?

- Brak środków z KPO odbija się negatywnie na stopie inwestycji. Nie tylko na tych inwestycjach, które wprost miały być finansowane z pieniędzy unijnych, a dziś są wstrzymywane, ale również z braku inwestycji zagranicznych wskutek pogorszenia klimatu inwestycyjnego, postrzegania Polski jako kraju łamiącego zasady praworządności.

Rząd mówi wprawdzie, że zrobi tzw. prefinansowanie z KPO dla rolników i innych grup, używając swoich funduszy, a potem rozliczy to środkami z KPO. Sęk w tym, że nie ma pewności, czy środki z KPO w ogóle do Polski nadejdą, wydaje się że nastąpi to dopiero po zmianie władzy, na razie nie są nawet ujęte w założeniach do budżetu na 2023 r.

Poza tym, skala inwestycji z KPO miała być o wiele większa od tego, co rząd dziś oferuje w ramach prefinansowania. Względnie pogarszamy też naszą pozycję konkurencyjną, skoro inni dostają, a my nie. Włochy otrzymały już równowartość ponad 200 mld zł z KPO. Polska mogła już dostać zaliczkę w roku ubiegłym, tak niestety się nie stało. Inni korzystają z bezzwrotnych grantów i niskooprocentowanych pożyczek, a Polska zapłaci odsetki, rosną kary za niewykonywanie wyroku TSUE, a premier i jego ministrowie bagatelizują wagę inwestycji z tych środków, które nawet nie wymagają współfinansowania.

Nawet jeśli inwestorzy prywatni, samorządy czy nawet rząd, chcieliby przeprowadzić teraz zaplanowane inwestycje, opłacając je z innych źródeł, nie zrobią tego, bo liczą, że mogą dostać „tańsze” pieniądze z UE, bez wkładu własnego. Zwróćmy uwagę, że cykl inwestycyjny w Polsce jest bardzo dopasowany do cyklu napływania pieniędzy unijnych. Między jedną a drugą perspektywą unijną wyraźnie widać dołki inwestycyjne.

Inwestycje publiczne na wyższym poziomie niż średnia w UE, gorzej z inwestycjami prywatnymi

A jak jest teraz z inwestycjami?

- Jeśli chodzi inwestycje publiczne, to one w proporcji do PKB są na wyższym poziomie niż średnia w UE. Zwłaszcza inwestycje samorządowe, nawet powyżej średniej w Grupie Wyszehradzkiej. Natomiast kuleją mocno inwestycje prywatne, ze stopą inwestycji poniżej średniej unijnej, a właśnie one są papierkiem lakmusowym klimatu inwestycyjnego.

Wniosek - klimat inwestycyjny jest zły, co więcej, pogarsza się od kilku lat. Motorem gospodarki nie są inwestycje, tylko konsumpcja w dużej części stymulowana transferami społecznymi. Przy większej stopie inwestycji, zwłaszcza infrastrukturalnych, jak i w usługi publiczne, gospodarka rozwijałaby się w sposób bardziej zrównoważony, zapewniając wyższą jakość usług publicznych, z lepszymi perspektywami na przyszłość.

Kryzys energetyczny i surowcowy, problemy z produkcją nawozów. OZE na 5 mld lat

Tymczasem Polska musi się zmagać z kryzysem, którego źródłem jest agresja Rosji na Ukrainę. Przykładem solidnego tąpnięcia było ostatnio ograniczenie produkcji przez Grupę Azoty i włocławski Anwil. Obie spółki argumentowały, że gaz jest teraz za drogi, by produkować z niego nawozy. Ta druga spółka zresztą szybko wznowiła produkcję.

- To, co zrobiły spółki Skarbu Państwa, Grupa Azoty i Anwil, to w moim przekonaniu nie jest jedynie efekt wzrostu cen gazu, ale także obawy o dostępność surowca. W bilansie gazowym Polski, szacowanym na 20 mld m sześc., może zabraknąć 2-3 mld, a wiadomo, że pierwsze ograniczenia dotkną tzw. ciężką chemię.

Sytuacja geopolityczna szczególnie mocno wpłynęła na energetykę.

- Jeśli chodzi o energetykę, i to nie tylko w Polsce, ale w całej Unii, to przypomina dziś ucznia, który miał pisać klasówkę, ale bieg wydarzeń sprawił, że została przełożona. Jednak w końcu i tak będzie musiał napisać, tylko że pytania będą trudniejsze. Przepraszamy się na chwilę z węglem, bo nie mamy możliwości przeprowadzenia szybkiej transformacji w stronę odnawialnych źródeł energii, ale docelowo musimy ją przyspieszyć. Energetyka rozproszona jest nie tylko tańsza, ale i bezpieczniejsza od strony militarnej.

Wojna powinna zadziałać na rzecz podwójnej dywidendy: odejścia od uzależnienia od surowców z Rosji i budowy gospodarki opartej na energii ze słońca i wiatru. To są surowce nie na 200 lat tak jak węgiel, na którym Polska stoi, choć widać, że coraz bardziej chwiejnie, ale OZE jest na 5 mld lat.

Musimy postawić na zwiększenie przepustowości transportu, usprawnienie logistyki i wzmocnienie infrastruktury

Jakie inne braże przechodzą sprawdzian?

- Widać wyraźnie, że mamy problemy z przepustowością portów, zatykał się transport uzbrojenia na wschód, zboża z Ukrainy do portów, a teraz węgla do elektrowni na południe. Musimy postawić na zwiększenie przepustowości transportu, usprawnienie logistyki i wzmocnienie infrastruktury krytycznej, zwłaszcza przemysłów sieciowych związanych z mobilnością, czyli unowocześnienia sieci elektroenergetycznej, linii kolejowych, zwłaszcza w miejscach, gdzie powstają zatory, czyli w portach i na odcinkach transgranicznych.

Katastrofa na Odrze pokazała, że nie można też ignorować środowiska naturalnego, bioróżnorodności, która według prof. Dasgupta jest najcenniejszym aktywem człowieka, a nie jest ani wyceniana, ani ujmowana w modelach wzrostu gospodarczego.

Kolejną koniecznością, związaną także z napływem emigrantów wojennych, jest zwiększenie jakości usług publicznych, zwłaszcza w obszarze zdrowia i edukacji.

A przemysł?

- Polska należy do krajów, w których nie nastąpiła dezindustrializacja, jak np. we Włoszech. Jesteśmy konkurencyjni pod względem kapitału ludzkiego, dostępności surowców, sprzyja nam bliskość do gospodarki niemieckiej. Od poprawy jakości infrastruktury, zwłaszcza kolejowej, będzie zależało, czy wzmocnimy konkurencyjność.

Proszę zwrócić uwagę, że statki z towarem przeznaczonym np. dla Bazylei czy Warszawy, płynące przez Kanał Sueski, zamiast skierować się do Genui, gdzie mają dużo bliżej, aby rozładować towar, wolą udać się do portu w Rotterdamie ze względu na sprawność, jakość logistyki i multimodalnej sieci transportowej na północy Europy.

Polska i Unia Europejska. Integracja nie oznacza zagrożenia suwerenności

Zapowiada się, że w najbliższym czasie na politycznej agendzie będzie debata o zagrożeniu dla naszej suwerenności ze strony Zachodu. Tak to widzi jedna z ważnych postaci obozu rządzącego Polską. Jak mogłaby wyglądać polska gospodarka, gdyby na granicy z Niemcami, ale przecież nie tylko, pojawiły się cła?

- Wyobrazić można sobie wszystko. Jestem dinozaurem, pamiętającym PRL, gospodarkę planowaną centralnie, która nie funkcjonuje, a w sklepach jest tylko ocet. Jednak po co się cofać w rozwoju gospodarczym? Jego miarą jest PKB na głowę mieszkańca, który w Polsce rośnie, od kiedy ta się integruje z Zachodem w sposób prawidłowy. Największą korzyścią naszego członkostwa w UE jest nie tyle dostęp do unijnego finansowania, co budowa instytucji oraz dostęp do wielkiego unijnego rynku z 450 mln konsumentów, na którym możemy sprzedawać swoje produkty bez cła czy innych restrykcji. Integrujemy się również instytucjonalnie.

Integracja przynosi wymierne korzyści zarówno Polsce, jak i pozostałym państwom Unii, ale wymaga wspólnej budowy instytucji opartych na wartościach i wspólnych standardach. Bez nich trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie wspólnych reguł jednolitego rynku czy ochrony praw konsumenta.

Ale ta harmonizacja, integracja, a nawet wspólne tworzenie reguł warunkowości w dostępie do funduszy nie oznacza zagrożenia dla suwerenności, tylko jej współdzielenia w ramach uzgodnionych instytucji. Traktowanie Unii tylko jako zbioru państw narodowych opartych na wspólnym rynku, tak jak NAFTA, w skład której wchodzą USA, Kanada i Meksyk, ograniczyłoby nasze szanse rozwojowe, nie mielibyśmy szansy na nadgonienie Zachodu.

Dlatego nie wyobrażam sobie zerwania tego związku pod hasłem, że w Unii dominują Niemcy. Wiadomo, to największy kraj w UE. Duże państwo, które jest lokomotywą gospodarczą. Jest na czwartym miejscu na świecie według nominalnego PKB, a przede wszystkim to trzeci największy eksporter świata. Ze względu na dominujące powiązania handlowe polskich i niemieckich firm, sukcesy gospodarki niemieckiej mają ogromny wpływ na koniunkturę gospodarczą w Polsce.

Uruchomienie mechanizmu dezintegracyjnego byłoby bardzo nieodpowiedzialne. Szukanie wroga zewnętrznego bez uczciwego pokazania, jak funkcjonuje współczesna gospodarka, działa na szkodę polskiej racji stanu. Bezpieczeństwo gospodarcze mamy dzięki UE, bezpieczeństwo militarne dzięki NATO. Nie ma lepszego układu.

Domyślam się, że niepokoją pana doniesienia o słabnącej gospodarce Niemiec.

- Demonizować dominacji Niemiec nie warto, ale rzeczywiście powinniśmy bacznie obserwować, jak radzi sobie gospodarka niemiecka. Zwłaszcza, jak poradzi sobie z kryzysem energetycznym. Już dziś wdrażany jest w Niemczech pakiet energooszczędnościowy, ale nie wiadomo, czy niemiecki przemysł poradzi sobie z możliwym szantażem gazowym Putina. Jeszcze w tym roku Niemcy mogą wpaść w recesję z powodu braku gazu, w pierwszej kolejności dla przemysłu chemicznego.

Co ciekawe, w lipcowej projekcji NBP nie ma ani słowa o tym, co nam może grozić, jeśli gospodarka Niemiec osłabnie. A przecież np. niemiecka energetyka jest o wiele bardziej uzależniona od rosyjskiego gazu niż energetyka polska, oparta na węglu. Dlatego też Niemcy hamują niektóre sankcje, co ich oczywiście w obliczu wojny w Ukrainie nie usprawiedliwia.

Cieszmy się z wynegocjowania kolejnego pakietu sankcji, mając świadomość, ile to kosztuje, ale i nie zapominając, że wiele z tego, co się teraz dzieje, to efekt błędnej polityki Niemiec wobec Rosji, zakładającej, że przez zwiększanie współzależności gospodarczej da się to państwo transformować w kierunku demokracji. Tak się nie stało. Współzależność z Rosją okazała się zgubna, kiedy Putin używa gazu jako broni. Niemcy zdali sobie z tego sprawę i podjęli próbę zmiany błędnej koncepcji.

Co ciekawe, antyniemiecka jest również narracja prezesa NBP Adama Glapińskiego, który wdział szaty obrońcy polskiej suwerenności, na którą rzekomo czyhają Niemcy, która ma polegać na sprzeciwie przed przyjęciem euro przez Polskę. Te komiczne dyrdymały opowiada szef banku centralnego, który ani nie ma kompetencji, aby zablokować przyjęcie euro, ani sama akcesja do strefy euro nie pozbawiłaby nas suwerenności. To niesłychane, że można takie głupstwa opowiadać.

