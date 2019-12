"DGP": Do Senatu trafił projekt ustawy o rekompensatach dla samorządów w związku ze zmianami w podatkach

Na ręce marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego trafił projekt ustawy o rekompensatach w związku ze zmianami w podatkach. Zakłada on zrekompensowanie samorządom ubytków w ich budżetach w związku z ostatnimi zmianami w PIT - pisze w czwartek Dziennik Gazeta Prawna.

DGP informuje, że w tym tygodniu marszałek Senatu Tomasz Grodzki spotkał się z prezydentami Łodzi - Hanną Zdanowską, stolicy - Rafałem Trzaskowskim, Sopotu - Jackiem Karnowskim i Sosnowca - Arkadiuszem Chęcińskim. Na spotkaniu obecna była również wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. Przedstawiciele miast przynieśli Grodzkiemu projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zakłada on zrekompensowanie samorządom ubytków w ich budżetach w związku z ostatnimi zmianami w PIT. Autorzy projektu szacują, że zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (m.in. obniżenie stawki PIT z 18 do 17 proc., zerowy PIT dla osób do 26. roku życia) i w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (tu wskazuje się na zniesienie limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, czyli 30-krotności, z którego na razie PiS się wycofał) oznaczają dla władz lokalnych uszczerbek na poziomie 7,9 mld zł rocznie. Dlatego projekt ustawy przewiduje zwiększenie udziału procentowego lokalnych władz we wpływach z PIT. I tak proponuje się zwiększyć udział gmin z obecnych 38,08 proc. do 45,01 proc. W przypadku powiatów mowa o zmianie z 10,25 proc. do 11,77 proc., a województw - 1,6 proc. do 1,84 proc.

W projekcie zawarto też drugą propozycję, przewidzianą tylko na 2020 r. Projektodawcy twierdzą, że wskutek likwidacji OFE samorządy stracą 9,6 mld zł, zaś rząd zyska ponad 19 mld zł, pobierając tzw. opłatę przekształceniową za transfer pieniędzy z OFE do IKE. Dlatego włodarze postulują, by w ramach rekompensaty samorządom jednorazowo zwiększyć w 2020 r. udziały w PIT. W przypadku gmin - o 6,61 pkt proc., powiatów - o 1,78 pkt proc., miast na prawach powiatu - o 8,39 pkt proc., a województw - o 0,28 pkt proc.

DGP informuje, że projekt trafi teraz do senackiej komisji samorządu terytorialnego i administracji państwowej, którą kieruje senator Zygmunt Frankiewicz z Koalicji Obywatelskiej.

Przewiduje też, że problemy z uchwalaniem projektu z pewnością pojawią się w Sejmie, tam bowiem karty rozdaje Zjednoczona Prawica - czyli PiS i koalicjanci. Z innych klubów poparcie dla projektu - według DGP - deklaruje KO. Pozostałe kluby opozycyjne nie wykluczają poparcia, ale najpierw chcą się zapoznać z projektem.