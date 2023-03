"DGP": Konsolidacja na raty

W rządzie rozważane są dwa warianty zapowiadanej przez premiera Mateusza Morawieckiego konsolidacji finansów publicznych – dowiedział się "Dziennik Gazeta Prawna".

Jak donosi w poniedziałek "DGP", wariant minimum polegałby na włączeniu do budżetu tylko bieżących i przyszłych wydatków różnego rodzaju funduszy. Dług wygenerowany do tej pory poza planem dochodów i wydatków zostałby zamrożony i byłby spłacany na dotychczasowych warunkach, za to przyszłe zobowiązania powiększyłyby już państwowy dług publiczny.

Drugie rozważane rozwiązanie - informuje gazeta - to stopniowe włączanie do budżetu kolejnych funduszy i ich zadłużenia, jednak byłby to proces rozłożony na lata.

"Główna dyskusja dotyczy tego, czy do budżetu trafią tylko nowe wydatki, czy spróbujemy skonsolidować trochę starego długu" - podsumowuje rozmówca "DGP" z obozu rządowego.

W drugim wariancie jest rozważane nie tylko tempo, lecz także to, czy ostatecznie zostaną skonsolidowane wszystkie fundusze. "Najwięcej wątpliwości dotyczy tego, czy docelowo miałby być skonsolidowany także Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, czy pozostałby poza budżetem. To on będzie w najbliższych latach generować największy przyrost długu spośród wszystkich funduszy" - wskazuje dziennik.

