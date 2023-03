„DGP”: Praca z domu nie pozbawi wyższych kosztów

Podwyższone koszty uzyskania przychodów będą przysługiwać pracownikom również przy pracy zdalnej – czytamy we wtorkowym „DGP”.

Jak informuje wtorkowy "Dziennik Gazeta Prawna", gazeta wysłała pytanie do Ministerstwa Finansów w związku z wchodzącą w życie 7 kwietnia 2023 r. nowelizacją kodeksu pracy. Wprowadza ona przepisy o pracy zdalnej.

"Czytelnicy pytają nas, czy wykonując pracę z miejsca swojego zamieszkania, pracownik zachowa prawo do podwyższonych kosztów podatkowych, jeżeli do tej pory miał do nich prawo. Tak - odpowiada MF" - czytamy w "DGP".

Gazeta przypomina, że podobnie było przy pracy z domu w czasie pandemii COVID-19.

