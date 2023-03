DGP: Rekordowa liczba ogłaszanych przetargów

Mimo wojny, galopującej inflacji i braku środków z KPO w 2022 roku ogłoszono w Polsce największą od lat liczbę przetargów – pisze w środę "Dziennik Gazeta Prawna".

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Tylko w stosunku do 2021 roku o prawie 30 proc. wzrosła liczba ogłoszeń. I to zarówno mniejszych, krajowych, jak i tych dużych - powyżej progów unijnych. W przypadku tych pierwszych paradoksalnie jednym z powodów może być inflacja. Wcześniej zamawiający starali się mieścić w kwocie 130 tys. zł, do której nie stosuje się reżimu zamówień publicznych. W przypadku droższych inwestycji może to być efekt kontraktowania resztek środków unijnych z poprzedniego okresu programowania. Niektórzy jako powód wskazują okres przedwyborczy" - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Dowiedz się jak polskie, innowacyjne firmy mogą wydać 13,5 mld euro

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl