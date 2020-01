"DGP": Starocie na torach; program Luxtorpeda nie może się rozpędzić

PKP Intercity udało się dotąd zmodernizować tylko 200 z 700 wagonów przewidzianych do remontu na lata 2016–2023. Przewoźnik ratuje się, pożyczając tabor za granicą - informuje w środę "Dziennik Gazeta Prawna".

Jak pisze "DGP", minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapowiedział właśnie, że w 2023 r. 80 proc. taboru spółki PKP Intercity będą stanowiły pojazdy nowe lub zmodernizowane. Tym samym przypomniał założenia strategii przewoźnika na lata 2016-2023, którą zaktualizowano dwa lata temu, zwiększając jednocześnie jej wartość z 2,5 do 7 mld zł. Jednak jak wskazuje w środowym wydaniu "DGP", proces odmładzania taboru łapie zadyszkę.

Gazeta przypomina, że strategia zakłada m.in., iż do 2023 r. zostanie zmodernizowanych 700 wagonów. Jak dotąd - pisze dziennik - udało się wyremontować tylko ok. 200.

"DGP" dodaje, że jak dotąd nie za bardzo wyszły też zapowiedzi ówczesnego wicepremiera Mateusza Morawieckiego, który w 2016 r. przedstawił koncepcję o nazwie Luxtorpeda. Zakładała ona znaczny rozwój polskich producentów, którzy mieli postawić na produkcję innowacyjnego, nowoczesnego taboru.

Gazeta zwraca uwagę, że do 2023 r. spółka PKP Intercity miała np. kupić siedem szybkich składów, które rozpędzałyby się do 230 km/h. Standardem byłyby zbliżone do Pendolino. Ich założenia miały być opracowane wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Przewoźnik liczył, że pociągi zostaną wyprodukowane w Polsce. Jednak - jak pisze "DGP" - uzgodnienia z NCBR się przeciągają.

Dziennik wskazuje, że w efekcie - jak potwierdza niedawny raport Urzędu Transportu Kolejowego - spółka PKP Intercity dysponuje w dużym stopniu starym taborem. Ponad 60 proc. pojazdów ma od 30 do 40 lat. Około 5 proc. ma ponad 40 lat. Przy braku wystarczającej liczby sprawnych wagonów PKP Intercity musi je pożyczać za granicą. W tym roku wynajmuje 113 z Czech i 24 ze Słowacji - podkreśla "DGP".