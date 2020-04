"DGP": Tarcza osłoni tarczę

Służby specjalne wezmą pod lupę pomoc PFR dla przedsiębiorców. Skarbówka przygotowała specjalny algorytm do weryfikowania firm – informuje czwartkowy "Dziennik Gazeta Prawna".

"DGP" podaje, że tarcza finansowa, którą stworzył Polski Fundusz Rozwoju, wchodzi w fazę operacyjną. Obecnie dopinane są umowy z bankami, za których pośrednictwem do mikro, małych i średnich firm popłynie 75 mld zł w postaci subwencji, które mogą być umarzane nawet w 75 proc. Do tego kolejne 25 mld zł ma popłynąć do dużych podmiotów

PFR w najbliższych dniach powinien też zacząć wielką operację emisji obligacji, z których pozyska pieniądze dla firm. W sumie przez Fundusz ma przejść w najbliższych miesiącach 100 mld zł - czytamy.

Dziennik, cytując informatora z kręgów rządowych, napisał, że "to będą pieniądze pośrednio publiczne. Z jednej strony to spółka w pełni kontrolowana przez państwo, a z drugiej strony pieniądze na tarczę będzie pożyczała na rynku finansowym, ale obligacje będą miały gwarancję Skarbu Państwa, dlatego muszą być otoczone osłoną antykorupcyjną".

Pismo o objęcie taką opieką przez służby specjalne zostało już wysłane, a w tym tygodniu odbyło się w tej sprawie spotkanie - czytamy.

DGP podał, że wiadomo już, że przygotowany we współpracy z Krajową Administracją Skarbową specjalny algorytm pozwoli weryfikować wielkość spadku przychodów (jedno z kryteriów ubiegania się o pomoc) czy to, gdzie jest beneficjent rzeczywisty firmy (musi być rezydentem podatkowym w Polsce lub zadeklarować przeniesienie rezydencji w ciągu dziewięciu miesięcy).

Osłonę antykorupcyjną zapewnić ma Centralne Biuro Antykorupcyjne, prawdopodobnie we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego - napisała gazeta.