"DGP": w projekcie noweli "tarczy antykryzysowej" m.in. zwolnienie ze składek firm do 49 pracowników

Rozszerzenie kręgu przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznych "wakacji składkowych" o płatników zgłaszających do ubezpieczenia do 49 osób - to jedno z założeń projektu zmian dot. tzw. tarczy antykryzysowej, do którego dotarł "Dziennik Gazeta Prawna".

Pakiet trzech ustaw z "tarczy" Sejm uchwalił w zeszłą sobotę. "DGP" opublikował w niedzielę na swej stronie internetowej założenia projektu nowelizacji tego pakietu.

Według dziennika rząd zamierza m.in. wyjść naprzeciw oczekiwaniom tych, którzy krytykowali rozwiązanie polegające na tym, że 3-miesięczne zwolnienie ze składek przysługuje tylko firmom zatrudniającym do 9 osób. "Propozycja zakłada rozszerzenie kręgu przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznych +wakacji składkowych+ o płatników zgłaszających do ubezpieczenia do 49 osób oraz włączenie spółdzielni socjalnych do korzystania z tego instrumentu wsparcia" - czytamy na portalu gazetaprawna.pl.

Nowa "tarcza" miałaby - jak piszą autorzy artykułu - wprowadzić też możliwość renegocjacji warunków kredytu bankowego przez wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od wielkości firmy.

Kolejne propozycje dotyczą dofinansowania miejsc pracy w organizacjach pozarządowych i doposażenia szkół w sprzęt komputerowy, programy umożliwiające e-learning. Równolegle - według gazety - za pomocą Funduszu Szerokopasmowego mają być wprowadzone możliwości dostępu obywateli do podstawowych usług społecznych, które mogą być realizowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. "Fundusz zostanie zasilony dotacją z budżetu państwa. Spełniony ma być także postulat zgłaszany przez samorządowców - sprzęt komputerowy, urządzenia multimedialne i oprogramowanie do prowadzenia zajęć zdalnych ma być objęty zerowym VAT" - informuje dziennik.

W noweli "tarczy antykryzysowej" ma się znaleźć też propozycja zasiłku dla rolników i pracujących z nimi domowników, którzy przebywają na obowiązkowej kwarantannie, zostali objęci nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19. Zasiłek miałby wynosić 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. "Inny pomysł to uelastycznienie prawa pracy dla firm w sektorze rolno-spożywczym, umożliwiających zachowanie ciągłości działania na poszczególnych etapach produkcji i dystrybucji" - czytamy na portalu.

"Rzeczpospolita" podała z kolei w niedzielę, że nowa "tarcza" ma dać dodatkowe uprawnienia Poczcie Polskiej. Rząd miałby na dużą skalę upowszechnić tzw. przesyłki hybrydowe. "W skrócie oznacza to, że Poczta Polska będzie masowo otwierać koperty, a następnie przesyłki skanować i dostarczać je elektronicznie" - napisała "Rz" na swej stronie internetowej.