Diebold Nixdorf zatrudni w Katowicach blisko stu pracowników

Blisko stu pracowników zatrudni w tym roku w Katowicach firma Diebold Nixdorf, wyspecjalizowana w sprzęcie i oprogramowaniu dla sektorów bankowego i handlowego. Wzrost zatrudnienia wiąże się z realizacją nowego projektu technologicznego, którym zajmą się oddziały firmy w Katowicach i Kijowie.

O decyzji międzynarodowej firmy, która zdecydowała się na rozbudowanie swoich struktur w stolicy Górnego Śląska, poinformował w środę katowicki Urząd Miasta. Samorząd wspiera lokowanie w mieście inwestycji z sektora zawansowanych usług dla biznesu, który w mieście i okolicach daje obecnie pracę ponad 25 tys. osób.

"Cieszę się, iż pomimo trudnych warunków gospodarczych i pandemii, Katowice nadal stanowią wyjątkowo atrakcyjne miejsce dla rozwoju międzynarodowego biznesu" - skomentował w środę prezydent Katowic Marcin Krupa, podkreślając, że rozwijany przez Diebold Nixdorf obszar będzie związany z innowacyjnymi technologiami. "To pokazuje, jak strategiczne jest dla inwestora katowickie biuro" - ocenił Krupa.

Firma Diebold Nixdorf, mająca swoje polskie biura także w Warszawie i Szczecinie, swoją centralną lokalizację wytwarzania i dostarczania oprogramowania dla globalnych klientów sektora handlowego umieściła właśnie w Katowicach, gdzie jest obecna już od ponad 20 lat. Jej rozbudowany zespół będzie pracował w biurowcu Brynów Center.

Inwestor rozpoczął już rekrutację pierwszych 50 nowych pracowników i planuje rozpoczęcie działalności nowego zespołu jeszcze w pierwszym kwartale br. Równolegle z nowym projektem rozwijane są dotychczasowe zespoły. Firma pracuje m.in. nad wdrażaniem rozwiązań z wykorzystaniem technologii chmurowych Microsoft Azure, konteneryzacją i programowaniem w .NET Core, Angular 10 oraz React.

Przedsięwzięcie Diebold Nixdorf to kolejny projekt firm świadczących usługi dla biznesu w Katowicach. Przed dwoma tygodniami poinformowano, że firma ING Tech Poland wynajęła prawie 17 tys. m kw. powierzchni w nowo budowanym katowickim kompleksie biurowym Global Office Park, który stanie się główną siedzibą tej zatrudniającej ponad 1,8 tys. pracowników spółki. W perspektywie jest stworzenie kolejnych ok. 1,5 tys. miejsc pracy.

W grudniu ub. roku oddział w Katowicach otworzyła międzynarodowa firma Infobip, wyspecjalizowana w rozwiązaniach w zakresie komunikacji w chmurze. Docelowo nowe biuro ma dorównywać potencjałem największemu z obecnych centrów inżynieryjnych firmy - w Zagrzebiu. W tym roku planowane jest powiększenie katowickiego zespołu do ok. 40 osób.

W październiku zeszłego roku poinformowano, że międzynarodowa Grupa TMF, świadcząca administracyjne usługi biznesowe dla firm, w ciągu dwóch najbliższych lat zamierza zatrudnić 300 pracowników w nowo tworzonym Europejskim Centrum TMF Group. Dotąd w oddziałach spółki w Warszawie i Katowicach pracowało łącznie blisko 500 osób. Polski oddział TMF należy do największych w strukturach tej globalnej firmy. Obsługuje ponad 800 polskich i międzynarodowych klientów w zakresie księgowości i podatków, obsługi kadrowo-płacowej oraz sekretariatu korporacyjnego.

Jesienią zeszłego roku eksperci prognozowali, iż w 2021 r. w Katowicach przybędzie ok. 600 nowych miejsc pracy w centrach usług biznesowych. Z danych Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych wynika, że w minionych kilku latach skumulowany wskaźnik wzrostu zatrudnienia w tym sektorze w Katowicach wyniósł 12,5 proc.

Jak podaje raport ABSL (Association of Business Services Leaders), w pierwszym kwartale 2020 r. w Polsce działało ok. 1,5 polskich i zagranicznych centrów sektora usług biznesowych, z czego 110 na terenie Katowic. Łącznie centra te zatrudniały ok. 338 tys. osób - ok. 10 proc. więcej niż rok wcześniej. Z tego ok. 25,8 tys. osób to pracownicy zatrudnieni w Katowicach i okolicy. 45 proc. stanowisk pracy w tym sektorze na Śląsku jest w sektorze IT oraz nowych technologii.

W Katowicach oraz innych miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii swoje centra usług dla biznesu mają m.in. takie firmy zrzeszone w ABSL jak: Accenture, Arvato Polska, Asseco, Capgemini, Fujitsu, IBM, ING Tech Poland, Future Processing, PwC czy Unilever.

Usługi dla biznesu świadczą: centra usług wspólnych (Shared Service Centers, SSC), outsourcingu procesów biznesowych (Business Process Outsourcing, BPO), outsourcingu IT (Information Technology Outsourcing, ITO), centra badawczo-rozwojowe (Research & Development, R&D) oraz firmy wspierające rozwój sektora.

Sektor usług dla biznesu należy do najszybciej rozwijających się i generujących najwięcej miejsc pracy obszarów polskiej gospodarki. Liderami są: Kraków, Warszawa, Wrocław, Trójmiasto i Katowice. Wielu pracowników sektor BSS zatrudnia też w Łodzi, Poznaniu, Bydgoszczy i Toruniu, Rzeszowie, Szczecinie i Lublinie.