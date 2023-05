Dietl: 25 maja zaprezentujemy strategię GPW na kolejne lata

25 maja zaprezentujemy strategię GPW na kolejne lata – zapowiedział w piątek podczas konferencji prasowej prezes warszawskiej giełdy Marek Dietl.

GPW zaprezentowała swoje wyniki finansowe za I kw. 2023 r. Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych spadł do 27 mln zł z 38,01 mln zł w I kw. 2022 r. Podczas piątkowej konferencji prasowej poświęconej wynikom finansowym GPW, prezes giełdy Marek Dietl zwrócił uwagę na przychody, które wyniosły w I kw. tego roku 112,3 mln zł.

"Pod względem przychodów pierwszy kwartał był drugim najlepszym w historii GPW. Zawdzięczamy to między innymi zauważalnym przychodom z nowych linii biznesowych, takich jak GPW Logistics, GPW Tech oraz Armenia Securities Exchange, które odpowiadały za około 10 proc. naszej sprzedaży" - powiedział Marek Dietl.

Z danych zaprezentowanych przez Giełdę podczas konferencji wynika, że z rynku finansowego - a więc obsługi handlu akcjami, instrumentami pochodnymi i dłużnymi - GPW uzyskała 46 proc. przychodów, 13,5 proc. to przychody ze sprzedaży informacji, 36,5 proc. to wpływy z rynku towarowego. 3,9 proc. to przychody z GPW Logistics i GPW Tech.

Jednak wzrostowi przychodów towarzyszył wzrost kosztów działalności operacyjnej. Był on efektem zwiększonej liczby etatów (zwłaszcza w spółce GPW), wyższych wynagrodzeń związanych m.in. z podwyższoną inflacją oraz wyższych kosztów usług obcych, głównie kosztów IT oraz doradztwa. Poza tym w I kw. 2023 r. grupa zawiązała rezerwę z tytułu rocznych opłat za nadzór nad rynkiem kapitałowym, która wyniosła 15,5 mln zł, o 0,8 mln zł więcej niż rok wcześniej.

"Biorąc pod uwagę sytuację finansową i politykę dywidendową, chcemy zaproponować 2,7 zł dywidendy na akcję" - powiedział prezes GPW.

Podczas konferencji wskazano, że w I kw. doszło do 4 debiutów giełdowych, polegających jednak na przeniesieniu spółki z NewConnect na rynek główny GPW. Z kolei na NC pojawiły się dwie spółki. Przedstawiciele giełdy przyznali, że mnie ma przesłanek, aby oczekiwać szybkiej poprawy sytuacji pod tym względem. O wiele lepiej wyglądała sytuacja pod względem kolejnych ofert publicznych, które w I kw. miały wartość przeszło 540 mln zł.

Dodano, że w I kw. 2023 r. obroty na Głównym Rynku wyniosły blisko 70 mld zł, co oznacza, że dziennie było to blisko 1,12 mld zł.

"Dane o udziale inwestorów indywidualnych w obrotach zbieramy i podajemy raz na pół roku, więc ostatnie pochodzą z końca 2022 r., kiedy to było 17 proc. Jeśli rośnie obrót, to udział spada, ale pod względem nominalnym inwestorów indywidualnych jest tyle samo" - powiedziała w piątek wiceprezes GPW Izabela Olszewska.

Dodała, że GPW stara się przyciągnąć inwestorów indywidualnych poprzez oferowanie nowych spółek zagranicznych na rynku Global Connect, derywatów i produktów strukturyzowanych oraz nowych funduszy typu ETF.

"Pracujemy nad kilkoma ETF. Jeden z nich będzie oparty na rodzimym indeksie a co najmniej dwa inne będą oparte o inne aktywa bazowe" - powiedziała Olszewska. Dodała, że giełda liczy także na zmiany ustawowe, które m.in. zrówna status ETF z warszawskiej giełdy z tymi z Europy Zachodniej.

