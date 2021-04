Dietl: Mimo pandemii polska giełda szybko rośnie

Polska giełda rośnie szybko mimo pandemii, a jej rolą jest m.in. promowanie zielonej transformacji i zrównoważonego rozwoju - wskazał szef GPW Marek Dietl podczas konferencji Emerging Europe and Asian Tigers -Towards 2030.

Marek Dietl podkreślał, że choć polska giełda jest ponad 20-razy mniejsza od koreańskiej, to obie rozwijają się w dynamiczny sposób.

Byliśmy najszybciej rosnącą, jeśli chodzi o wolumen handlu, giełdą w UE w zeszłym roku - ponad 56 proc. Poprawiliśmy także wolumen handlu w pierwszym kwartale tego roku o 47 proc., więc nawet po Covidzie rośniemy bardzo szybko - podkreślił.

Istotną rolą giełdy jest promowanie zrównoważonego wzrostu i ładu korporacyjnego - jak podkreślił - GPW już dwa lata temu rozpoczęła publikowanie indeksu WIG-ESG - dodał.

Marek Dietl uczestniczył w panelu otwierającym konferencję wraz z szefem giełdy południowkoreańskiej Jae-Joon Limem.

Prezes GPW podkreślał, że choć polska giełda jest ponad 20-razy mniejsza od koreańskiej, to obie rozwijają się w dynamiczny sposób.

"Byliśmy najszybciej rosnącą, jeśli chodzi o wolumen handlu, giełdą w UE w zeszłym roku - ponad 56 proc. Poprawiliśmy także wolumen handlu w pierwszym kwartale tego roku o 47 proc., więc nawet po Covidzie rośniemy bardzo szybko" - podkreślił.

Według Dietla, istotną rolą giełdy jest promowanie zrównoważonego wzrostu i ładu korporacyjnego - jak podkreślił - GPW już dwa lata temu rozpoczęła publikowanie indeksu WIG-ESG.

ESG - (od ang. Environment - środowisko, Social Responsibility - społeczna odpowiedzialność, Governance - ład korporacyjny) to skrót oznaczający czynniki, w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe firm. Służy to m.in. ocenie, w jakim stopniu dany podmiot uwzględnia te czynniki w działalności biznesowej.

"Działamy na dwóch płaszczyznach" - powiedział Dietl. Jak opisywał, po pierwsze chodzi o pomaganie spółkom w odpowiednim raportowaniu, w czym giełda współpracuje z EBOiR w tworzeniu wytycznych do raportowania. Ponadto, spółki mogą uczestniczyć w webinariach na ten temat, otrzymują także wzory dokumentów, by ułatwić im wypełnianie standardów dotyczących ESG.

Po drugie - mówił - prowadzone są rozmowy z regulatorami, inwestorami i politykami, by uświadomić im, że polska sytuacja, jeśli chodzi o wypełnianie standardów ESG, jest szczególna ze względu na to, że polska energetyka i przemysł są wciąż oparte na węglu. "To nie zmieni się tak szybko, pomimo planów odchodzenia od węgla" - powiedział. Dlatego - opisywał - w tej dziedzinie można by osiągnąć największy postęp, więc jednym z celów giełdy jest promowanie firm, które dokonują największych zmian na lepsze w tym zakresie.

Zaznaczył, że to podejście spotyka się ze zrozumieniem. "Mamy nadzieję, że pomożemy gospodarce w zielonej transformacji, a firmom w zwiększeniu odpowiedzialności społecznej i lepszemu zarządzaniu poprzez promowanie wysiłków w realizacji celów ESG" - powiedział.

Także szef giełdy koreańskiej Jae-Joon Lim podkreślał rolę tej instytucji w promowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu. Wskazał, że dużą wagę przykłada się do transparentnego raportowania spółek, z związku z czym wydano rekomendacje dla firm, dotyczące sposobu ujawniania informacji. "Promujemy przejrzystość" - podkreślił.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl