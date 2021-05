Dietl: Pieniądz cyfrowy jest nieunikniony

Pieniądz cyfrowy emitowany przez bank centralny jest nieunikniony, gdy sami go nie wprowadzimy, jest ryzyko, że w użyciu będzie u nas cyfrowe euro czy dolar - ocenił prezes GPW Marek Dietl. Zdaniem Marty Gajęckiej z zarządu NBP, obecnie nie ma potrzeby wprowadzania cyfrowego złotego.

Wszystko zmierza w stronę wprowadzenia pieniądza cyfrowego, innego niż kryptowaluty. Jeśli poszczególne kraje zdecydują się wprowadzić cyfrowy pieniądz to taki pieniądz będzie używany także w innych krajach. Może wtedy nastąpić np. euroizacja polskiej gospodarki - powiedział Marek Dietl.

Gdy nie wprowadzimy cyfrowego złotego, to, chcąc nie chcąc, będziemy używać cyfrowego juana, dolara czy euro. Wprowadzenie pieniądza cyfrowego byłoby działaniem prospołecznym i demokratyzującym dostęp do różnych segmentów rynku finansowego - dodał.

Nie ma potrzeby wprowadzania w Polsce cyfrowego pieniądza. Pieniądz cyfrowy musi być powiązany z bezpiecznymi, niezawodnymi systemami. Obecnie nie ma na świecie systemu, który dawałby 100 proc. bezpieczeństwa - skomentowała Marta Gajęcka z NBP.

Prezes GPW stwierdził podczas Kongresu 590, że wszystko zmierza w stronę wprowadzenia pieniądza cyfrowego, innego niż kryptowaluty. Zauważył, że jeśli poszczególne kraje zdecydują się wprowadzić cyfrowy pieniądz, a takie projekty prowadzą m.in. Chiny i Europejski Bank Centralny, to taki pieniądz będzie używany także w innych krajach. Może wtedy - jak mówił - nastąpić np. "euroizacja" polskiej gospodarki, tak jak w czasach hiperinflacji mieliśmy do czynienia z dolaryzacją.

"Pieniądz cyfrowy jest moim zdaniem nieunikniony, tym bardziej, że będą coraz lepsze zabezpieczenia systemowe, choć będą się też pojawiać ci, którzy będą chcieli je obejść. (…) Gdy nie wprowadzimy cyfrowego złotego, to, chcąc nie chcąc, będziemy używać cyfrowego juana, dolara czy euro, bo będzie to wygodniejsze i płynniejsze" - zaznaczył. Dodał, że wprowadzenie pieniądza cyfrowego byłoby działaniem prospołecznym i demokratyzującym dostęp do różnych segmentów rynku finansowego.

