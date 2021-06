Dietl: Trójmorze jest realnym projektem gospodarczym, o czym świadczy m.in. indeks CEEPlus

Trójmorze jest realnym projektem gospodarczym, za którym w wymiarze rynku kapitałowego stoją konkretne działania, jak indeks grupujący spółki z regionu CEEPlus - mówił w środę prezes GPW Marek Dietl podczas Samorządowego Kongresu Gospodarczego - II Forum Regionów Trójmorza w Lublinie.

Indeks CEEplus jest publikowany od 4 września 2019 roku na podstawie wartości portfela największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na giełdach z regionu Europy Środkowej z Chorwacji, Czech, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier.

Dietl zauważył, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest liderem pod względem obrotów spośród dwunastu giełd krajów Trójmorza. "Widząc, że skala jest po naszej stronie postanowiliśmy, że będziemy moderatorem współpracy na osi północ-południe. Zaczęliśmy od tego, by wspólnie prowadzić marketing wobec inwestorów zagranicznych, zwłaszcza azjatyckich. Wspólnie podejmujemy szereg działań w ramach giełd Trójmorza, by promować nasze rynki" - powiedział.

Wskazał, że stworzenie indeksu Trójmorza spotkało się z całkiem sporym zainteresowaniem. Dodał, że celem jest nie tylko przyciągnięcie azjatyckich inwestorów, ale także inwestorów z krajów Trójmorza, by inwestowali na giełdach poszczególnych państw tworzących Inicjatywę. Podał przykład Słowenii, gdzie inwestorzy lokują praktycznie cały kapitał poza słoweńskim rynkiem akcji.

Dietl przypomniał też, że GPW tworzy produkty technologiczne, m.in. dla giełd Trójmorza. "W tym roku rozpoczęliśmy sprzedaż pierwszych czterech produktów. Liczymy, że poprzez najbardziej zaawansowane produkty technologiczne podniesiemy konkurencyjność naszego regionu" - podkreślił.

"Trójmorze to nie jest, jak mówi część sceptyków, hasło polityczne, to jest realny projekt gospodarczy, który w wymiarze rynku kapitałowego ma konkretne działania. Wsparcie władz państwowych w połączeniu z siłą polskiej giełdy i chęcią do współpracy w ramach Trójmorza budują bardzo dobre perspektywy dla tego regionu i rynków kapitałowych poszczególnych krajów" - podsumował Dietl.

Inicjatywa Trójmorza zrzesza 12 państw: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. Ideą tego przedsięwzięcia jest pobudzanie rozwoju gospodarczego państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz stworzenie stabilnego i spójnego partnerstwa państw z obszaru pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym.

Forum Regionów Trójmorza to projekt zainicjowany przez prezydenta Andrzeja Dudę w 2018 r. w Rzeszowie. W tym roku, drugiej edycji Forum Regionów Trójmorza w Lublinie towarzyszy Samorządowy Kongres Gospodarczy skupiający m.in. przedstawicieli administracji samorządowej, sektora nauki i biznesu z państw członkowskich Inicjatywy Trójmorza.

