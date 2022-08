Dino pokazało wyniki. Duże pieniądze ze średniej wielkości marketów

Grupa Dino Polska w I półroczu 2022 osiągnęła 8,74 mld zł przychodów ze sprzedaży i 464,5 mln zł zysku netto wobec około 6,01 mld zł przychodów ze sprzedaży i 341 mln zł zysku netto w I półroczu 2021. Na koniec czerwca 2022 sieć Dino tworzyło już 1975 sklepów o łącznej powierzchni sali sprzedaży 775 tys. m2.

Grupa Dino Polska, która prowadzi sieć średniej wielkości supermarketów spożywczych Dino zlokalizowanych w pobliżu miejsc zamieszkania klientów, opublikowała wyniki za I półrocze 2022.

W II kwartale 2022 r. uruchomionych zostało 96 nowych sklepów Dino. Łącznie w I półroczu 2022 otwarte zostały 162 nowe sklepy w stosunku do 150 w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Na koniec czerwca 2022 sieć Dino liczyła 1975 marketów, o 353 więcej niż przed rokiem.

Wzrost przychodów o 45,4 proc.

W I półroczu 2022 przychody grupy Dino Polska wyniosły 8,74 mld zł i były o 45,4 proc. wyższe niż w I półroczu. 2021 r. Równocześnie koszt własny sprzedaży wzrósł o 46,3 proc. do blisko 6,58 mld zł.

Wzrost przychodów to, jak wyjaśnia Dino Polska, efekt rozwoju sieci sklepów Dino o nowe placówki oraz wzrostu przychodów w istniejących sklepach (like for like, LfL)

Spółka podała, że 45,4-proc. wzrostowi przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2022 r., towarzyszył blisko 33-proc. wzrost liczy zakupów zrealizowanych przez konsumentów w sklepach Dino w tym okresie, w stosunku do analogicznego okresu 2021.

Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w I półroczu 2022 roku 25,5 proc., a w samym II kwartale 2022 wzrost sprzedaży LfL wyniósł 29,8 proc. Równocześnie liczba zakupów dokonanych w sklepach LfL wzrosła w pierwszym półroczu o blisko 15 proc. w stosunku do I półrocza 2021.

W I półroczu 2022 zysk EBITDA grupy Dino Polska wzrósł rok do roku o 41,7 proc. do 783,4 mln zł. Grupa Dino definiuje EBITDA jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację.

Ponad 1100 marketów z instalacjami PV

Grupa Dino Polska w I półroczu 2022 osiągnęła nieco ponad 464,5 mln zł zysku netto wobec około 341 mln zł zysku netto w I półroczu 2021.

Na koniec czerwca 2022 dług netto grupy Dino wyniósł 1,403 mld zł, co oznacza wzrost o 346,6 mln zł w stosunku do 31 grudnia 2021 i wzrost o 207,9 mln zł w stosunku do 30 czerwca 2021.

Wskaźnik dług netto/ EBITDA za ostatnie 12 miesięcy wyniósł 0,9 na 30 czerwca 2022 r. w stosunku do 1 rok wcześniej.

W I półroczu 2022 grupa Dino Polska kontynuowała montaż paneli fotowoltaicznych na dachach marketów Dino.

Liczba marketów Dino mających własne instalacje fotowoltaiczne zwiększyła się z 802 na koniec 2021 r. do 1124 na koniec czerwca 2022 r., a łączna moc paneli wzrosła do 40 MW. W I półroczu 2022 r. Grupa Dino wygenerowała 19,1 GWh energii elektrycznej ze słońca, a w analogicznym okresie 2021 roku 7 GWh.

