Dla branży producentów mięsa tarcza finansowa jest wielką nadzieją, mówi Prezes Cedrobu

Dla branży producentów mięsa tarcza finansowa jest wielką nadzieją, a wszyscy uczestnicy spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim ocenili ją bardzo pozytywnie - powiedział w rozmowie z PAP prezes Grupy Cedrob Andrzej Goździkowski.

"Te 25 mld zł dla dużych firm, które w związku z koronawirusem poniosły straty i potrafią je w odpowiedni sposób udokumentować, mogą otrzymać dość szybką pożyczkę na utrzymanie płynności i która może być nawet w 75 proc. umorzona. To jest bardzo pozytywne i myślę, że może zaspokajać nasze ewentualne potrzeby, gdyby one się pojawiły w naszej Grupie, bądź w branży spożywczej.

Zaznaczył, że we wszystkich spółkach Grupy Cedrob zatrudnionych jest 8,5 tys. osób, a teraz wypłacane są płace za marzec. "W sumie wysłaliśmy bez żadnych potrąceń pracownikom ok. 60 mln zł. I kwartał był zgodny z planem, natomiast początek kwietnia jest dramatyczny, głównie w segmencie produkcji drobiu" - dodał.

Co będzie po świętach?

"Ponieważ ten dramat trwa dziesięć dni, to myślę, że większość branży, jeszcze nie przystosowała się do tej myśli, że może korzystać z pomocy rządu. Jesteśmy producentami żywności, a jeść trzeba. Nie wiem, czy to się poukłada po świętach Wielkanocnych, ale początek kwietnia jest bardzo zły dla producentów drobiu i jeśli to potrwa dłużej, to spodziewam się, że będą bardzo poważne problemy" - powiedział prezes Cedrobu.

Podkreślił, że ważne jest, by rządowej pomocy wystarczyło dla naprawdę potrzebujących. "Widzę, że niektóre firmy ledwo zamknęły swoją produkcję, a już przygotowują się do czerpania pomocy - np. ktoś ma pełne magazyny i teraz ledwie się pojawiły problemy ze sprzedażą, już się zamyka. Widzę to po zachowaniu niektórych firm - np. przez doradców prawnych docierają do mnie informacje, że niektóre firmy +z łatwością+ zamknęły swoją działalność" - zaznaczył.

"Podczas telekonferencji z premierem Morawieckim powiedziałem, że czas epidemii można także wykorzystać do likwidacji absurdalnych przepisów, które w branży spożywczej, a szczególnie branży producentów mięsa wywołują nieuzasadnione koszty np. sprawa kosztu nadzoru i badania weterynaryjnego w ubojniach drobiu - w Polsce to jest 5,5 gr. za kurczaka, a zgodnie z niewdrożonym u nas Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 to jest 2,5 gr. za kurczaka" - powiedział.

Ocenił, że tylko dzięki temu, cała branża mogłaby w ten sposób zaoszczędzić ok. 60 mln zł i "zdobyć środki na przetrwanie tego kryzysu".

"Kolejne 60 mln zł jest wydawane w branży rolnej i hodowlanej na tzw. fundusze promocji, które mogłyby zostać u rolników, a są przechwytywane przez różnego rodzaju organizacje, które z tego tytułu czerpią korzyści" - zaznaczył.

"W sytuacji kryzysu w jakim się znaleźliśmy, to to wszystko, co jest niepotrzebne, moim zdaniem powinno być wycięte" - dodał.

Zgodnie z programem, którego wartość wyniesie 4,5 proc. PKB (100 mld zł) do mikrofirm trafi 25 mld zł, do małych i średnich firm 50 mld zł (łącznie 75 mld zł będzie przeznaczone dla firm zatrudniających od jednego do 250 pracowników), a do dużych przedsiębiorstw płacących podatki w Polsce 25 mld zł. Podmioty, które skorzystają z programu otrzymają łącznie środki bezzwrotne o wartości 60 mld zł. Programem będą objęte firmy, których obroty spadły w ostatnim czasie o co najmniej 25 proc. Dla mikro i małych firm górny pułap subwencji wynosi ponad 300 tys. zł. Średnie firmy - to ponad 4 mln zł, a duże - proporcjonalnie więcej.