Dla nich pandemia nie oznacza problemów

Pandemia dała się we znaki niemal wszystkim. Niemal - bo są branże, dla których najgorsza od Wielkiego Kryzysu światowa zapaść gospodarcza nie okazała się aż tak straszna. Podczas EEC Online - panelu „Branże odporne”- spotkaliśmy się z przedstawicielami sektorów, które w czasie kryzysu radzą sobie dobrze lub wręcz bardzo dobrze.

Rozrywka chce "skonsumować" wzrosty

Drogowcy nie zwalniają tempa

Nauczka na przyszłość

Nie najgorzej, wbrew obawom, pandemię "przechodzi" również rynek powierzchni biurowych. Po chwilowym zamieszaniu widać powrót do biur. Nie wszędzie eksperyment z pracą zdalną się sprawdził.Pandemia i związane z nią ograniczania w przemieszczaniu spowodowały, że bardzo dobry okres przeżywały firmy zajmujące się rozrywką (także sportową), w której można uczestniczyć za pośrednictwem internetu .- E-sport bardzo rósł już przed pandemią. Od marca, gdy zostaliśmy zamknięci w domach, rozwój tylko przyspieszył – mówi Aleksander Szlachetko, dyrektor zarządzający ESL Gaming Polska.Jak przyznaje, na pandemię zareagowali producenci gier czy dostawcy usług e-sportowych. Oglądalność wydarzeń e-sportowych znacząco wzrosła. I teraz branża chciałaby przekuć to na dodatkowy sukces finansowy.W czym rzecz? Jak zauważa Szlachetko, duża oglądalność tego rodzaju imprez może stać się okazją do zwiększonej partycypacji w budżetach reklamowych firm, które - mimo pandemii - nadal będą chciały się reklamować. Okazja jest tym większa, że część kanałów reklamowych, np. kina, nie może (nadal) funkcjonować. Jednak aby to zrobić, branża musi przekonać do siebie domy mediowe i tradycyjnych reklamodawców.Szlachetko nie ukrywa, że choć branża ma się dobrze, to i jej się pod pewnym względem „dostało”. – Pamiętajmy, że e-sport to także wielkie stadionowe nieraz imprezy. Z powodu pandemii nie można było ich robić z udziałem publiczności – mówi dyrektor.Przykładem jednej z pierwszych imprez, która ucierpiała z tego powodu był Intel Extreme Masters w Katowicach przeprowadzony bez udziału publiczności.Na razie „suchą stopą” przechodzi także pandemię koronawirusa branża budownictwa infrastrukturalnego, a zwłaszcza dróg.- System pracy jest rozproszony, ale radzimy sobie całkiem nieźle – potwierdza Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.Jak zaznacza, warto pamiętać, że to zatrudniająca 1,5 mln osób branża, która sumarycznie daje 10 proc. naszego PKB. - To, że sektor ma się dobrze, jest świetną informacją – tłumaczy dyrektor.Według Żuchowskiego, współdziałanie pomiędzy zamawiającym (GDDKiA) i firmami budowlanymi w okresie pandemii jest bardzo ważne. – Kluczowym elementem pozostaje stabilność i przewidywalność działań, także administracji. Stąd nasze szerokie informowanie o planach i współpraca z firmami – tłumaczy Żuchowski.Urzędnik podtrzymał też zamierzoną na ten rok liczbę przetargów. - Chciałbym wszystkich uspokoić. Na ten rok mieliśmy zaplanowane ogłoszenie 25 postępowań przetargowych, do dziś wcieliliśmy w życie cztery. Kolejne sześć - jeszcze w tym półroczu – zaznacza Żuchowski.Także podpisywanie kontraktów idzie sprawnie. W sumie GDDKiA zawarła już 16 umów na kwotę 10 mld zł. Dyrekcja liczy, że uda się podpisać zaplanowane na ten rok 29 umów na łączną kwotę około 19 mld zł.Co łączy „koronawirusoodporne” branże? Duże powiązanie - pośrednie lub bezpośrednie - z cyfryzacją naszego życia. Nawet w przypadku nieruchomości komercyjnych lepiej mają się te związane z cyfrowym światem. Przykład? Bez rozwoju e-handlu zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe nie rosłoby w takim tempie. Nawet prace budowlane w czasach pandemii łatwiej prowadzić, bo wiele spraw można załatwiać cyfrowo.- Cyfryzacja procesów spowodowała, że niektóre branże sobie w obecnym kryzysie radzą całkiem dobrze. Nadal potrafią zarabiać i tworzyć miejsca pracy – mówi dr Marcin Lis, prorektor ds. studenckich i współpracy z otoczeniem Akademii WSB.Zdaniem prorektora, obecna sytuacja pokazała, jak ważne jest wykorzystywanie nowych technologii. Pandemia rozwiała też obawy np. o kwestie dotyczące pracy zdalnej. Z amerykańskich badań wynika, że wydajność tak pracujących nawet wzrosła.Zresztą dotyczy to także szkolnictwa. Jak zauważa prorektor Lis, dynamicznie rozwija się e-nauczanie. Okazało się to tak wygodne, że być może małym problemem będzie powrót do tradycyjnej nauki...